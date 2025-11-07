Българската волейболна гордост заблестя във Фотоизложба пред НДК

Днес в столицата беше открита фотоизложбата „Българска волейболна гордост“ посветена на мъжкия ни национален отбор, който спечели сребърните медали на световното първенство във Филипините. Композицията съдържа близо 100 уникални снимки, които припомнят похода на „лъвовете“ до големия финал.

Изложбата припомня подвига на селекцията на Джанлоренцо Бленджини, която по време на планетарния шампионат обедини емоционално нацията и плени сърцата на милионни сънародници. Автор на композицията е Бончук Андонов.