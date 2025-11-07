Българската волейболна гордост заблестя във Фотоизложба пред НДК

Автор на композицията е Бончук Андонов.
Днес в столицата беше открита фотоизложбата „Българска волейболна гордост“ посветена на мъжкия ни национален отбор, който спечели сребърните медали на световното първенство във Филипините. Композицията съдържа близо 100 уникални снимки, които припомнят похода на „лъвовете“ до големия финал.
Изложбата припомня подвига на селекцията на Джанлоренцо Бленджини, която по време на планетарния шампионат обедини емоционално нацията и плени сърцата на милионни сънародници. Автор на композицията е Бончук Андонов.
„Аз започнах да снимам волейбол още във времената, когато прохождах като спортен фотограф. Не само аз съм автор в тази фотоизложба. Участват много хора, които работят за нас и ни помагат и благодарение на тях имаме достъп до всички тези неща, които показваме тук. Моят син е мой наследник в професията. Моите мечти са покрай него да успея аз още нещичко да получа от българския волейбол. Догодина сигурно ще бъде една от последните ми възможности, на които ще мога да се зарадвам заедно с българските волейболисти“, коментира пред БНТ Андонов.