БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българската волейболна гордост заблестя във Фотоизложба пред НДК

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Национални отбори
Запази

Автор на композицията е Бончук Андонов.

Бончук Андонов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес в столицата беше открита фотоизложбата „Българска волейболна гордост“ посветена на мъжкия ни национален отбор, който спечели сребърните медали на световното първенство във Филипините. Композицията съдържа близо 100 уникални снимки, които припомнят похода на „лъвовете“ до големия финал.

Изложбата припомня подвига на селекцията на Джанлоренцо Бленджини, която по време на планетарния шампионат обедини емоционално нацията и плени сърцата на милионни сънародници. Автор на композицията е Бончук Андонов.

„Аз започнах да снимам волейбол още във времената, когато прохождах като спортен фотограф. Не само аз съм автор в тази фотоизложба. Участват много хора, които работят за нас и ни помагат и благодарение на тях имаме достъп до всички тези неща, които показваме тук. Моят син е мой наследник в професията. Моите мечти са покрай него да успея аз още нещичко да получа от българския волейбол. Догодина сигурно ще бъде една от последните ми възможности, на които ще мога да се зарадвам заедно с българските волейболисти“, коментира пред БНТ Андонов.

#Бончук Андонов #фотоизложба

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"
1
С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1...
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
2
Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти в Бургас
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
3
Гонка с мигранти: Кола падна в езерото Вая в Бургас
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
4
Служител на ВиК загина в Лясковец, докато отстранява авария
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да купи задграничните активи на компанията
5
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се отказва да...
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
6
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско

Още от: Специално за БНТ

Кръстникът на върховете
Кръстникът на върховете
Ева Янева в предаването "Зала на славата" Ева Янева в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 09:07 мин.
Петър Зехтински с призив към футболните привърженици в България Петър Зехтински с призив към футболните привърженици в България
Чете се за: 01:17 мин.
Елена Боянова ще представи България на световния шампионат по културизъм Елена Боянова ще представи България на световния шампионат по културизъм
Чете се за: 03:07 мин.
Христо Крушарски: Очаквах този удар под кръста, но ще докажа, че БФС не е прав Христо Крушарски: Очаквах този удар под кръста, но ще докажа, че БФС не е прав
Чете се за: 02:12 мин.
Костадин Димитров: Контролът на достъп по стадионите трябва да се повиши Костадин Димитров: Контролът на достъп по стадионите трябва да се повиши
Чете се за: 04:52 мин.

Водещи новини

НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в "Лукойл"
НС прие извънредните правомощия за бъдещия специален управител в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО) Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Общество
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение "Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Сексуални стимуланти, парфюми и текстил задържаха митничари в автобуси
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Бъдещето на "Лукойл": Държавата с мерки за съдбата на...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Честит празник! 66 години БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ