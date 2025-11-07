БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 03:22 мин.

Българският изследователски кораб отплава на нова експедиция до Антарктида

от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Корабът трябва да се завърне в България в средата на април 2026 година

Снимка: БТА
След тържествена церемония на Морска гара Варна българският научноизследователски кораб "Св. св. Кирил и Методий" отплава на нова експедиция до Антарктида. На борда му има изследователи от 6 държави, курсанти от Висшето военноморско училище и техни колеги от Азербайджан, Полша и Румъния.

След броени минути военният научноизследователски кораб ще отплава към ледения континент. На борда му има учени от 6 държави. Интересното е, че те носят бидони със себе си за да си прибират отпадъците, тъй като все още за щастие на Антарктида няма сметище. Тези отпадъци ще бъдат върнати на Стария континент.

Основната мисия на научноизследователския кораб през тази година е да достави новата сглобяема лаборатория за българската база на остров Ливингстън. Разбира се, ще бъдат правени различни дънни проучвания, ще се изследват и течения край Антарктида. Очаква се корабът да пристигне край ледения континент в края на декември, където подобаващо ще бъде отбелязано и началото на новата година. Корабът трябва да се завърне в България в средата на април 2026 година.

#кораб " Св. св. Кирил и Методий" # Антарктида #нова експедиция до Антарктида #научноизследователски кораб

