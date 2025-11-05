Феновете на Левски изкупиха билетите за дербито с ЦСКА

Три дни преди Вечното дерби интересът към сблъсъка между Левски и ЦСКА от 15-ия кръг на Първа лига е повече от впечатляващ. Привържениците на „сините“ изкупиха всички 17 638 билета, предвидени за тях в секторите „А“ и „Б“ на Националния стадион „Васил Левски“.

Продажбата на пропуски за червените фенове върви по-бавно – до момента са продадени малко над 6000 билета за секторите „В“ и „Г“, където традиционно са настанени привържениците на ЦСКА.

Дербито между двата гранда на българския футбол ще се проведе в събота, 8 ноември, от 15:00 часа на Националния стадион. Очаква се двубоят да се играе пред почти пълен стадион и да предложи типичната за Вечното дерби атмосфера – страст, заряд и футболно напрежение до последния съдийски сигнал.