ЦСКА отваря допълнителна каса за феновете си в деня на Вечното дерби

От ръководството на ЦСКА обявиха, че ще бъде отворена допълнителна каса за феновете в деня на двубоя срещу Левски. Дербито е в събота от 15:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

„Подкрепата на вярната „червена“ публика е незаменима. Сигурни сме, че утре феновете на ЦСКА отново ще застанат като юмрук зад отбора на Христо Янев в дербито. От 10:00 часа на 8 ноември (събота) ще бъде отворена допълнителна билетна каса за „армейските“ привърженици. Тя ще работи до края на първото полувреме на мача в мобилния фен магазин на клуба, който ще бъде разположен на паркинга пред ст. „Българска армия“, се казва в съобщението в официалния сайт на ЦСКА.

Билети за секторите В и Г могат да бъдат закупени и в официалния фен магазин пред „Армията“ (работно време 10:00-19:00 часа), както и онлайн.