Бюджетната парализа в САЩ: Намаляват се полети на големи летища

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Това съкращение на полетите се смята за предпазна мярка предвид недостига на персонал в контролните кули

САЩ полети
Снимка: БТА
Нарушения във въздушния трафик в Съединените щати заради бюджетната парализа.

Федералната авиационна администрация нареди вътрешните полети да бъдат намалени с 4 процента от днес.

Това съкращение на полетите се смята за предпазна мярка предвид недостига на персонал в контролните кули. Той е следствие от политическия застой с федералния бюджет, който продължава вече 6 седмици.

Повече от 790 планирани за днес полета няма да бъдат изпълнени. Федералната авиационна администрация разпореди на 40 американски летища да съкратят с 4% полетите си от днес до понеделник и с 10% от 14 ноември.

Прекъсванията започват в навечерието на уикенд, който много американци ще продължат до вторник, 11 ноември, неработен ден в Съединените щати.

Новите мерки идват точно преди Деня на благодарността, големия семеен празник в Америка, по време на който милиони американци летят всяка година.

Сред засегнатите летища са тези във Вашингтон, Ню Йорк, Лос Анджелис , Чикаго, Денвър , Далас и Маями.

"Почти отмених пътуването си, защото си помислих: "Дори не знам какво ще се случи", а после просто реших: "Добре, ще опитаме и ще видим какво ще стане. Просто ми писна", заяви Санди Хюмс, пътничка във Вирджиния.

"Разочароващо е. Смятам, че има и по-мирен начин да се стигне до решение на нещата", коментира Джада Килгор, пътничка във Вирджиния.

Блокираният бюджет на Съединените щати принуди 13 000 авиодиспечери и 50 000 агенти на Администрацията за транспортна сигурност да работят без заплащане.

Намаляването на полетите ще се отрази значително на трафика , защото всеки ден близо три милиона американци пътуват със самолет.

Спирането на работата на федералното правителство продължава рекордните 37 дни, защото републиканците и демократите не успяха да се споразумеят за нов бюджет от 1 октомври.

#САЩ #намаление #летища #полети

