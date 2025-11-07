БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За 4 от 7 проблемни зони в София все още няма решение за боклука

Карина Караньотова
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
От два дни "Екобулпак" не обслужва 16 района, сред които и засегнатия от кризата - "Люлин"

цветни контейнери
Снимка: БГНЕС
Сагата с боклука в София продължава. От два дни "Екобулпак" не обслужва 16 района, сред които и засегнатия от кризата - "Люлин". Засега ситуацията е нормална, защото цветните контейнери се запълват по-бавно.

От фирмата имат готовност да подновят работата си, ако общината се съгласи да преговаря.

До края на годината Столичната община трябва да има нови договори за сметосъбиране в 6 зони или 18 района.

Окончателно решение на проблема засега има само за една зона, която включва именно кризисните райони - "Люлин" и "Красно село".

Призивът да се изхвърля в цветните контейнери вече не е актуален в "Люлин". Районът е един от 16-те, които в момента не се обслужват от фирмата за оползотворяване на отпадъци - "Екобулпак".

Причината - спор между тях и столичното предприятие за третиране на отпадъци. От завода за боклук твърдят, че не приемат камионите на "Екобулпак", защото в тях има рециклируеми материали, които е забранено да бъдат депонирани.

"Тази година, след като фирмата ѝ беше удължен договорът, изведнъж реши, че може да блокира дейността и по този начин да създаде проблеми на гражданите на София. Те си имат договор и трябва да си го изпълняват", заяви Николай Савов, директор на Столично предприятие за третиране на отпадъци.

Снимки: БГНЕС

От частната фирма обаче твърдят, че не всички материали които изглеждат рециклируеми са такива и затова ги извозват към сметището.

"Според нас тенденциозно нашите камиони се връщат, а на колегите, които работят в другите 8 района техните камиони се приемат и няма нито един върнат камион", допълни Георги Славчев, прокурист на "Екобулпак България".

В централната част на "Люлин" цветните контейнери все още са полупразни, но масова гледка са купища с кашони до контейнерите.

На хората от квартала вече не им достигат думи да опишат ситуацията.

"Боклукът - отвратително е, то е просто кошмарно".

БНТ: Разбрахте ли за цветните контейнери?

"Да, много странна ситуация, не можели да рециклират капачките".

"Според мен всичко това си беше инициирано от някои хора, за да се свали кметът".

Иначе ситуацията с боклука в сивите контейнери бавно се подобрява. В "Люлин" боклукът все още се извозва с камионите на завода за боклук, но "Софекострой" вече започват да работят и там.

Те вече чистят в "Красно село", като така общинското дружество вече отговаря за цялата зона 6.

За зона 4 очаквано вече е избрана турската фирма, станала известна със запалените си камиони.

Ако до понеделник никой не обжалва поръчката, общината има готовност да сключи договора.

Същата фирма трябва да отговаря и за зона 3, но там процедурата се обжалва.

Все още няма яснотa кой ще чисти в останалите 4 зони 1, 2, 5 и 7 които включват 12 района.

#цветни контейнери #кризата с боклука #боклука в София

