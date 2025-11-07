БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Чете се за: 01:40 мин.
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Чете се за: 02:07 мин.
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
Чете се за: 03:22 мин.

Без купувач за "Лукойл": Според САЩ "Гънвор" е марионетка на Русия

Чете се за: 04:30 мин.
По света
"Лукойл" е под натиск да продаде чуждестранните си активи преди 21 ноември - срокът, даден от Вашингтон на компаниите да прекратят бизнес транзакциите с руския енергиен гигант

Снимка: БТА
Две седмици преди американските санкции върху "Лукойл" да влязат в сила "Гънвор" оттегли офертата си за закупуване на компанията, а управляващите у нас разшириха правомощията на особения управител на бургаската рафинерия.

До развитието се стигна след като Вашингтон даде да се разбере, че няма да одобри сделката.

Американското министерство на финансите нарече "Гънвор" "марионетка на Русия", а компанията определи твърдението като "фундаментално погрешно и невярно и приветства възможността недоразумението да бъде изчистено".

От своя страна Кремъл заяви, че международните интереси на "Лукойл" трябва да бъдат зачитани.

"Лукойл" е под натиск да продаде чуждестранните си активи преди 21 ноември - срокът, даден от Вашингтон на компаниите да прекратят бизнес транзакциите с руския енергиен гигант.

"Президентът Тръмп беше пределно ясен, че войната трябва да приключи незабавно. Докато Путин продължава безсмислените си убийства, марионетката на Кремъл "Гънвор" никога няма да получи лиценз да оперира и да реализира печалба", заявиха от финансовото министерство на САЩ.

Малкото време до 21 ноември може да доведе до значително обезценяване активите на "Лукойл", както и да затрудни репатрирането на получените средства, отбелязват анализатори.

Още преди оттеглянето на офертата експерти предупредиха, че сделката е трудноосъществима, защото мащабът ѝ значително надхвърля капацитета на "Гънвор".

На среща с лидерите на държавите от Централна Азия, американският президент Доналд Тръмп увери, че вече се усеща ефектът от наложените санкции срещу двата руски гиганта "Лукойл" и "Роснефт".

"Износът от Русия намаля. Искаме да видим край на войната. Загиват толкова много хора, загиват и руски войници. Мислим, че в някакъв момент ще поумнеят и ще прекратят. И да, руският износ намаля значително", коментира американският президент Доналд Тръмп.

Министерството на финансите на САЩ има правомощия да издава лицензи или изключения, позволяващи извършването на транзакции, свързани със санкционирани лица или компании.

Кремъл заяви, че законните интереси на всяка международна компания, включително "Лукойл", трябва да бъдат зачитани.

"Всякакви нарушения в тази област са неприемливи. Те вредят на режима на световната търговия. "Лукойл" е много голям играч на световния пазар. От друга страна тази тема не засяга особено Кремъл. Тя засяга по-скоро международните търговски отношения и незаконните търговски ограничения от гледна точка на международното право", допълни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Според наблюдатели "Лукойл" трябва да се фокусира върху намирането на купувачи на чуждестранните си активи, в които има участие от 50 или повече процента, най-вече рафинериите в България и Румъния, както и петролните полета в Ирак.

Междувременно притежаваната от "Лукойл" финландска верига бензиностанции "Тебойл", обяви, че запасите й от гориво са на привършване.

На някои бензиностанции отделни видове горива вече липсват. Веригата притежава 430 бензиностанции или една трета от всички във Финландия.

На този фон Гърция подписа днес споразумение за внос на 0,7 милиарда кубически метра американски втечнен природен газ годишно след 2030 година.

20-годишното споразумение се сключва месеци след като Евросъюза се ангажира да купува американски енергоносители на стойност 250 милиарда долара годишно през следващите три години, за да замени изцяло руския газ от 2027 година.

#"Гънвор" #"Лукойл" #Русия #САЩ

