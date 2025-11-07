Особеният управител придобива пълен контрол над "Лукойл" (ОБЗОР)

Две седмици преди американските санкции върху "Лукойл" да влязат в сила, "Гънвор" оттегли офертата си за закупуване на компанията, а управляващите у нас разшириха правомощията на особения управител на бургаската рафинерия.

До развитието се стигна след като Вашингтон даде да се разбере, че няма да одобри сделката.

Американското министерство на финансите нарече "Гънвор" "марионетка на Русия", а компанията определи твърдението като "фундаментално погрешно и невярно и приветства възможността недоразумението да бъде изчистено".

От своя страна Кремъл заяви, че международните интереси на "Лукойл" трябва да бъдат зачитани.

Повече от 6 часа продължиха дебатите по законопроекта, преминали бурно със скандали, стигна се и до наказания.

В крайна сметка поправките бяха приети на 1-во и 2-ро четене. Те предвиждат особеният управител да получи пълен контрол, оперативен и финансов, над рафинерията и нейните дъщерни дружества у нас.

Той има право да продаде активите, като средствата от сделката ще влязат в специална руска сметка, но ще останат блокирани до отпадането на санкциите срещу Кремъл. Опозицията обвини управляващите, че готвят скрито одържавяване на компанията и че погазват националните интереси.

С промените в закона се дава възможност особен управител да бъде назначен и в търговеца на дребно с горива и нефтопродукти, което ще позволи на държавата да се разпорежда и с бензиностанциите на "Лукойл". По този начин нито мениджмънта, нито руските собственици ще могат да оперират с активите у нас.

Ако държавата реши да продава, ще се мине през оценка, а парите ще отидат в специална банкова сметка на Министерство на финансите в Българската банка за развитие. Те ще бъдат преведени на "Лукойл", след като се вдигнат санкции.

Още в началото на пленарния ден ПП-ДБ поискаха изслушване на премиера и ресорните министри заради кризата с "Лукойл" и оттеглянето на "Гънвор" от сделката.

Ивайло Мирчев - ПП-ДБ:

Ситуацията става изключително опасна за страната и съм учуден с какво спокойствие това нещо се приема в парламента. Поради тази причина внесохме извънредно искане току що с колегите да има закрито изслушване на премиер, на министър на икономиката и на министъра на енергетиката.

Предложението беше отхвърлено, а вместо това бе насрочено извънредно заседание на Енергийната комисия, която спешно разгледа разширяване правомощията на особения управител в "Лукойл", което възмути опозицията.

Радослав Рибарски-ПП-ДБ:

"Новината от снощи, че "Гънвор" няма да купи "Лукойл" и според правителството на САЩ е руска марионетка удари с мокър парцал управляващите. Беше свикана извънредна енергийна комисия за 9.10 ч., което беше проведена без да се изчакат всички партии. Буквално мнозинството си е свикало комисия, събрало се е преди уречения час и са приели законопроект, който разширява правомощията на особения управител. Вместо в момента да изслушваме премиер и ресорните вицепремиери, ние се занимаваме с панически действия на управляващите в посока на "Лукойл".

Председателят на Енергийната комисия отговори:

Павела Митова-председател на Енергийната комисия, ИТН: "Оксиморонно ни упреквате, че бързаме, след като 1 седмица ни упреквахте, че се бавим. Смятам, че решението, което взимаме в момента е своевременно. Другият упрек, който чувам от опозиционните партии е, че това решение не било съгласувано. Съгласувано с кого? С вас ли, уважаеми колеги трябва да е съгласувано или с Единна Русия".

Лидерът на ГЕРБ обясни какви са спешните законови поправки.

Бойко Борисов -председател на ГЕРБ:

Ще ви обобщя, че се поема пълния контрол, особен управител, немски модел. Следя като се съберем партиите в мнозинството, мисля,че ще бъде избран такъв, който да се справи перфектно с тази задача. Ще има право и на продажба. Гоним до 21 ноември всичко да е приключило. Тактиката, която сме възприели е парите от продажбата да отидат в специална сметка. Тя си е на руската компания, но няма да могат да я ползват, така както в Германия, в Белгия."

И увери, че всеки текст е съгласуван с Брюксел и Вашингтон.

Бойко Борисов-председател на ГЕРБ: "Всяко нещо се съгласува , за да може към 21 ноември да имаме категоричната възможност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и една стотинка в посока на руски компании, които да финансират войната в Украйна".

От "Възраждане" заявиха, че ще сезират ЕК и ще атакуват поправката в Конституционния съд. Стигна се до скандали, неприлични жестове и последващи наказания.

Костадин Костадинов-председател на "Възраждане":Сега стигаме до ситуация, в която управляващите от ДПС и ГЕРБ ще откраднат една милиардна транснационална компания. Атанасов, Вие трябва да кажете ще поемете ли отговорност, за да плати милиардите, които България ще трябва да плаща обезщетения. Защото накрая в един момент и не ми показвай среден пръст, момченце.

Костадин Ангелов: Г-н Костадинов, правя ви забележка за поведението. Атанас Анастасов-"ДПС-Ново начало": Кога "Възраждане" стана партия, която защитава транснационалните компании и сезира ЕК и разчита на ЕК и на ЕС. Мисля, че в паниката си, че не можете да обслужите "Лукойл" и вие не се чувате какво говорите".

Николай Денков обяви, че докато е бил премиер е изготвен план за настоящата криза, който е бил отхвърлен от сегашните управляващи.

Николай Денков-ПП-ДБ: Бяха подготвени екипи, които да влязат в рафинерията, не един човек, защото той няма какво да направи, а екипи, които да могат да осъществят цялото оперативно ръководство на рафинеринята. Нашата информация е че след падане на нашето правителство всички действия, свързани с този план са прекратени.

Лидерът на ДПС обвини ПП, че защитават руски интереси.

Делян Пеевски-председател на ДПС: Виждам истерията на партията на пуделите и на "Лукойл". Това трябваше да приключи преди 2 г., но тогава лицето Ники-Мики, който тогава, за съжаление на България, каза, че ще си подаде оставката и ще напуснат сглобката, ако това се случи. Затова сега трябва да се действа много бързо. Няма никакви проблеми. Запаси има. Спряхме износа. Хората ще имат гориво. Истерии има само в партията на "Лукойл". Трябва да знаят, пачки няма да има! Надявам се, като влезе особения управител в "Нефтохим" да се види и какви пари са взимали, кой е ходил в офисите на тази компания.

МЕЧ атакуваха управляващите, че готвят скрита национализация.

Радостин Василев-председател на МЕЧ: В момента компанията бива открадната на практика от нейния собственик, абсолютно противоконституционно е това предложение за изменение на закона.

А "Величие" обвиниха "Възраждане" и МЕЧ, че обслужват управляващите.



Ивелин Михайлов-председател на "Величие: Днес ние виждаме как Борисов и Пеевски ще откраднат "Лукойл", благодарение на повдигната топка от МЕЧ и "Възраждане", които искаха да се одържави едни национален актив.

С гласовете на ГЕРБ, ДПС, ИТН и БСП-ОЛ законопроекът беше приет и на двете четения, 14 дни преди санкциите да станат факт.



