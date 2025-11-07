Новините 07.11.2025 г.

Акценти за деня:

Пробив на български учени в роботиката

Институтът INSAIT към Софийския университет създаде модел, който дава на роботите "триизмерен мозък" – способност да разбират пространството около себе си в 3D, както хората.

Награда за хуманитаристика за писателката Теодора Димова

Теодора Димова получи престижната награда "Богдан Богданов" за хуманитаристика на Нов български университет за 2025 г.

Нина Николина представя новия си сингъл "Страх от високо"

Певицата Нина Николина издаде "Страх от високо", второто парче от 13-тия ѝ албум "Global Pop". Сингълът е достъпен във всички дигитални платформи.

"От Египет до Скандинавия" в Етнографския музей в Разград

В Етнографския музей в Разград ученици се потапят в тайните на древните цивилизации чрез образователната програма "От Египет до Скандинавия". Децата откриват света на египтяните, гърците, римляните и викингите. Инициативата е дело на музейния педагог Христо Христов.

Документален филм "Among Thieves" за ограбени артефакти

Документалният филм "Among Thieves" проследява археолога Джино Каспари, който разследва как артефакти от ограбени гробници в Северозападен Китай достигат до търговци в Хонконг.

Подводни домове "Vanguard" и "Sentinel" на компания DEEP

Британската компания DEEP разработва подводни домове за изследване на океана. "Vanguard" е предназначен за 3-4 души, може да остане до седмица на дълбочина до 100 метра и ще е готов до края на 2025 г. "Sentinel" ще е готов през 2027 г. и ще предлага престой до 28 дни на дълбочина до 200 метра.

Репортаж за Общинския културен институт "Красно село"

Ще ви пренесем в културния дом "Красно село", един от четирите в София. Това е място, което всеки би могъл да посети или да организира събития в различни сфери на изкуството и културата.

СПОРТ

Алекс Грозданов и Люблин спечелиха Суперкупата на Полша

Капитанът на българския национален отбор Алекс Грозданов и неговият отбор Богданка ЛУК (Люблин) спечелиха Суперкупата на Полша. Грозданов изигра отличен мач, отбелязвайки 12 точки за победата с 3:1 над Ястжембски Венгел.

Мария Каваклиева сред най-добрите съдии в световния бокс

Българка е сред най-добрите съдии в световния бокс. Мария Каваклиева беше отличена по време на Азиатските юношески игри в Бахрейн за безупречната си работа и професионализъм.

Бронзовата статуя на Марадона обиколи Неапол за рождения му ден

Статуя на Диего Марадона, създадена от скулптора Доменико Сепе, беше превозена из Неапол със специален камион. Фенове развяваха знамена, а от музея "Maradona Museum" заявиха, че Диего "принадлежи на хората". Събитието беше организирано в чест на 65-ия рожден ден на легендата.