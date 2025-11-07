Двама британски депутати се срещнаха с председателя на парламента Рая Назарян

Двама депутати от британския парламент, членове на групата за приятелство с България, се срещнаха днес в София с председателя на Народното събрание Рая Назарян, с депутати и министри.

Акцент в разговорите им беше сътрудничеството в енергетиката, образованието и туризма, както и борбата срещу прането на пари и нелегалната миграция.