Двама британски депутати се срещнаха с председателя на парламента Рая Назарян

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Акцент в разговорите им беше сътрудничеството в енергетиката, образованието и туризма, както и борбата срещу прането на пари и нелегалната миграция

двама британски депутати срещнаха председателя парламента рая назарян
Двама депутати от британския парламент, членове на групата за приятелство с България, се срещнаха днес в София с председателя на Народното събрание Рая Назарян, с депутати и министри.

Акцент в разговорите им беше сътрудничеството в енергетиката, образованието и туризма, както и борбата срещу прането на пари и нелегалната миграция.

"В момента отбелязваме две години от подписването на съвместна декларация за специално партньорство между нашите две нации. Вие сте наши съюзници в НАТО и имаме отношения, които обхващат множество области - от сигурност, отбрана, продължаване на подкрепата за Украйна, но също така и борба с организираната престъпност, прането на пари. Вие бяхте изключително полезни за нас при справянето с трафика на хора и бихме искали да ви благодарим за това, защото тази работа наистина помогна да се намалят човешките страдания, които са причинени от незаконното прехвърляне на хора към Обединеното кралство. Но освен това ние работим заедно в сфери като образование, икономика, култура, технологии и което е много важно - в отношенията между хората", заяви лорд Филип Смит, британски депутат.

"Говорихме и за образованието, защото в момента има голям брой британски студенти, които учат в България, а също така имаме много голяма българска общност във Великобритания. Така че има широк кръг възможности за надграждане на двустранното сътрудничество и приятелство, което според мен ще бъде от полза и за двете ни държави", коментира Джеймс Асър, британски депутат.

#Рая Назарян #председател на НС #британски депутати #среща

