Нина Николина представя новия си сингъл "Страх от високо"

Певицата Нина Николина издаде "Страх от високо", второто парче от 13-тия ѝ албум "Global Pop". Сингълът е достъпен във всички дигитални платформи.

Видеоклипът е режисиран и заснет от Петър Димов в живописната Странджа, близо до село Фазаново – същата локация, където певицата направи своя кинодебют във филма "Белгийският крал".

Нина Николина завършва годината с нов албум, концерти у нас и в чужбина и участие в откриването на Националния ден на България на Световното изложение ЕКСПО 2025 в Осака, Япония.