Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"

Окръжният съд в Стара Загора постанови най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража" – спрямо четиримата мъже, обвинени в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" край града.

Според обвинението, те са извършили кражба в особено големи размери и са действали като организирана престъпна група. По данни на разследващите, от тръбопровода са били източени около 7 тона дизелово гориво.

Четиримата обвиняеми са работници в "Мини Марица-изток", "Брикел' и ТЕЦ "Марица изток 2", а един от тях има собствен бизнес. Двама от задържаните са студенти.

Защитата настоя пред съда да не бъде налагана мярка за неотклонение, като посочи, че обвинението не е прецизирано и, че стойността на отнетото гориво не достига прага за "особено големи размери", който по закон е 140 минимални работни заплати.

Според адвокатите, обвинението се базира само на един свидетел, който е оперативен работник в Областната дирекция на МВР и чийто показания са преразказ на информацията от използваните специални разузнавателни средства. Съдът обаче прие доводите на прокуратурата, че съществува опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление, и ги остави в ареста. Разследването по случая продължава.