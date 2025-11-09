БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Те са обвинени за кражба в особено големи размери

правосъдие съдия чукче
Снимка: pixabay.com/
Слушай новината

Окръжният съд в Стара Загора постанови най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража" – спрямо четиримата мъже, обвинени в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" край града.

Според обвинението, те са извършили кражба в особено големи размери и са действали като организирана престъпна група. По данни на разследващите, от тръбопровода са били източени около 7 тона дизелово гориво.

Четиримата обвиняеми са работници в "Мини Марица-изток", "Брикел' и ТЕЦ "Марица изток 2", а един от тях има собствен бизнес. Двама от задържаните са студенти.

Защитата настоя пред съда да не бъде налагана мярка за неотклонение, като посочи, че обвинението не е прецизирано и, че стойността на отнетото гориво не достига прага за "особено големи размери", който по закон е 140 минимални работни заплати.

Според адвокатите, обвинението се базира само на един свидетел, който е оперативен работник в Областната дирекция на МВР и чийто показания са преразказ на информацията от използваните специални разузнавателни средства. Съдът обаче прие доводите на прокуратурата, че съществува опасност обвиняемите да се укрият или да извършат друго престъпление, и ги остави в ареста. Разследването по случая продължава.

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
2
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал "Орландовци"
3
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
4
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да...
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
5
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
2
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
4
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
5
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
6
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби

Още от: Регионални

2000 бегачи от цялата страна и чужбина се състезаваха на маратон в Бургас
2000 бегачи от цялата страна и чужбина се състезаваха на маратон в Бургас
Мечките в Белица се готвят за зимен сън Мечките в Белица се готвят за зимен сън
Чете се за: 02:17 мин.
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
Чете се за: 03:22 мин.
Катастрофа между 2 трамвая и бус в столицата Катастрофа между 2 трамвая и бус в столицата
Чете се за: 00:32 мин.
Проходът на Републиката временно затворен заради катастрофа Проходът на Републиката временно затворен заради катастрофа
Чете се за: 00:20 мин.
И днес няма да работи третата линия на метрото И днес няма да работи третата линия на метрото
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са изключително лични
След щастливата развръзка: Причините за изчезването на Стефани са...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл" Съдът постанови мярка "задържане под стража" на обвинените в източване на гориво от тръбопровод на "Лукойл"
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците Поскъпване при основните храни, поевтиняване при зеленчуците
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в спор за план-сметката за догодина Бюджет 2026: Управляващи и опозиция в спор за план-сметката за догодина
Чете се за: 04:40 мин.
Политика
Лавров готов на среща с Рубио
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Над 1 милион души са евакуирани заради супертайфун във Филипините
Чете се за: 00:42 мин.
Азия
Силно земетресение разтърси северното крайбрежие на Япония
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Войната в Украйна: Атаки по енергийните системи
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ