Гарантирана ли е сигурността на доставките на горива?

При възможния най-лош сценарий, България има запаси от бензин за 6 месеца и от дизел за 4. Това заяви при изслушване в парламента енергийният министър Жечо Станков.

Той обясни, че с разширените правомощия на особения управител в "Нефтохим Бургас" държавата гарантира, че ще бъдат пресечени паричните потоци към Русия.

Така ще изпълними условията на санкциите срещу "Лукойл" и рафинерията ще получи разрешение от САЩ да продължи да работи след 21 ноември. Изслушването на Станков нагнети напрежение между управляващи и опозиция.

Енергийният министър Жечо Станков увери депутатите в пленарната зала, че държавата има нужните количества горива. Ако се наложи доставка на нови, то има подготвени входни точки, от които могат да бъдат извършени тези доставки.

Защити законовата поправка, с която се разширяват правомощията на особения управител в "Лукойл" с аргумента, че това е най-важното условие САЩ да дадат разрешение за дерогация рафинерията в Бургас да продължи да работи и след 21-ви този месец когато влизат санкциите срещу "Лукойл", а лидерът на ГЕРБ Борисов увери, че ако се стигне до продажбата на рафинерията то ще бъдат защитени националните интереси.

Правителството съгласува с Белия дом и Брюксел всяка стъпка за получаване на дерогация за бургаската рафинерия след 21-ви, когато влизат в сила санкциите срещу "Лукойл", обясни Жечо Станков. Той увери, че няма опасност от криза с горивата дори при най-лош сценарий.

Снимка: БТА

"Доставките за българските граждани са обезпечени за 6 месеца с бензин, за 4 месеца с дизелово гориво, за 2 месеца с авиационно гориво. При необходимост за внос на петролни продукти имаме достатъчно входни точки, с които може да бъде обезпечено захранването на горива в страната, респективно то да бъде миксирано с част от резерва", заяви Жечо Станков.

Опозицията атакува властта, че няма план за справяне с кризата, а управляващите ги обвиниха, че защитават интересите на Москва вместо националните.

Искра Михайлова, "Възраждане": Министър Станков, не ви вярваме".



Николай Денков, "Продължаваме Промяната", ПП-ДБ: "Тук изключително важно е не само какви са запасите, а как ще осигурим без препятствания контрол върху дейността на рафинерията, така че тя да не бъде спряна било то или просто по решение на собствениците или чрез съвсем умишлен саботаж. Законът, който беше приет тук в Народното събрание, но още не е обнародван, създава огромни проблеми, как би могла да бъде сменена собствеността на рафинерията".

Станислав Анастасов, "ДПС - Ново начало": "Министър Станков, направи ли ви впечатление, че тезите на Денков съвпаднаха изцяло с тезите, изразени от посланика на Руската федерация в България Митрофанова в нейно интервю пред ТАСС преди два дни. Поздравления също, че не се поддавате на провокациите на тази зала".



Драгомир Стойнев, "БСП - Обединена левица": "Тези приказки от ПП-ДБ, в което държавата не трябвало да се намесва си ги говорете единствено и само на вашия електорат, защото и в момента най-големите печеливши компании в тази сфера са изцяло държавни компании".



Красимир Манов, МЕЧ: "Ако всичките ви уверения са верни за това как имаме осигурени горива, защо е необходимо тогава да се правят тези промени г-н министър, защо е тази спешност на вашите действия".



Жечо Станков, министър на енергетиката: "Всичко, което е необходимо, държавата е направила, бъдете спокойни и вие, и българските граждани трябва да бъдат сигурни, че всички доставки ще бъдат изпълнявани в срок".

Опозицията остана недоволна от изслушването на Станков.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", ПП-ДБ: "Няколко дни преди санкциите да влязат в сила няма яснота, няма особен управител, вкаран в "Лукойл" и правителството очевидно няма план. Единственото, което знаем е за хвърленото писмо в бутилка, само че времето е студено, скоро замръзва и може писмото в бутилка да се счупи".

Лидерът на ГЕРБ беше категоричен, че ако се стигне до продажба на рафинерията ще бъдат гарантирани националните интереси.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: Пеевски няма да вземе тази рафинерия, както Кирил Петков и Асен Василев няма да я вземат. И тези решения ще се вземат като геостратегически, заедно с нашите евроатлантически партньори и в Европа и Америка.

И увери, че има готовност за незабавно назначаване на особен управител в рафинерията, но едва след като законът влезе в сила.