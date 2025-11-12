БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жечо Станков: България има бензин за 6 месеца, дизел – за 4 месеца, авиационно гориво – за 2 месеца

Той обясни, че от санкциите на САЩ в България ще бъдат засегнати четири компании

Жечо Станков: България има бензин за 6 месеца, дизел – за 4 месеца, авиационно гориво – за 2 месеца
Сигурността на доставките на горива за битовите потребители е гарантирана, а от санкциите на САЩ в България ще бъдат засегнати четири компании. Това заяви министърът на енергетиката Жечо Станков на изслушване в Народното събрание.

"Има четири компании в страната, които ще бъдат пряко засегнати от спиране на предоставяне на банкови услуги след 21 ноември – „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл България“, Лукойл Ейвиейшън“ и „Лукойл Бункеринг“, обясни министърът.

Във връзка с казаното вчера от председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов Жечо Станков обясни, че става въпрос конкретно за количествата, които държавата като собственик съхранява в нейните си бази.

"България има бензин за близо шест месеца в данъчните складове, дизел – за четири месеца, авиационно гориво – за два месеца, съобщи министърът на енергетиката. Относно рафинираните продукти – около 50 000 тона гориво, които биха стигнали за четири-пет дни, са извън страната. Останала част извън страната е суров петрол. Сигурността на доставките на битовите потребители е гарантирана с количествата, които ви представих", каза Станков.

Особеният управител, който беше въведен по времето на правителството "Денков", беше с основна цел гарантиране на работата на рафинерията, при блокиране от страна на мениджмънта да преработва друг освен руски петрол, посочи Станков. По думите му сега сме в коренно различна хипотеза. Санкциите имат една основна точка – финансовите институции след 21 ноември няма да продължат да обслужват свързани със санкционираните лица дъщерни дружества, каза министърът.

За да бъде получена дерогация, сме разпознали две точки. Функции на особения управител, които в момента не съществува по закон – да осъществява контрол не на производствения процес, а на плащанията от дъщерните компании. Второ – нареждания на санкционираната компания майка да не бъдат изпълнявани. Формата на особен управител, която е предложена от Народното събрание, дава възможността за гарантиране от страна на държавата чрез мониторинг – 24/7, с който да не се допуска средства от дъщерни компании да се насочват към санкционираните компании, коментира Жечо Станков. На 27 октомври беше поискана дерогация, каза още той.

Дипломацията обича тишината, каза министърът за преговорите със САЩ. Задоволството на партньорите ни е, че България е най-добре подготвена в анализите си и начина, по който си подава исканията, и предприетите действия, добави министърът.

