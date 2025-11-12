Ананиев: Диалогът между синдикати и работодатели не е прекъсвал

Диалогът между работодатели и синдикати не е прекъсвал. Това заяви заместник - министърът на финансите Кирил Ананиев пред депутати от бюджетната комисия в парламента. Заседанието, което беше по инициатива на ПП-ДБ се провали заради липса на кворум. На него бяха поканени синдикати и работодатели,за да зададат въпросите си за бюджета към министреството на финансите. Представители на национално представените работодатели не присъстваха, а от синдикалните организации дойде главният икономист на КНСБ.

Кирил Ананиев, зам.-министър на финансите: "Като председател на комисията по бюджетна политика към НСТС аз направих среща със синдикатите и работодателите, на която среща, разбира се, разясних бюджета в неговата цялост. Водихме разговори и дебати, след това на по-друго равнище също се водиха разговори със синдикатите и работодателите, така че тази връзка не е прекъсната, разбира се, съжалявам, че днес няма как да се случи вече на това ниво в парламента, но не е по вина на МФ."