Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл. "Славейков"

Детето, блъснато от трамвай в района на ул. "Граф Игнатиев" и ул. "Солунска", е в добро общо състояние и в момента се провеждат допълнителни изследвания. Това съобщиха от Столичната община, позовавайки се на информация на оператор от детска противошокова зала - УМБАЛСМ "Пирогов".

Сигналът е подаден около 13.35 ч. По първоначална информация, 11-годишното дете е било контактно към момента на пристигане на екипите и е прегледано на място. С него е бил и възрастен придружител, който не е пострадал.

По предоставената му информация от "Столичен електротранспорт" ЕАД, водачът на трамвая е жена с 20-годишен професионален опит.

В момента се извършва преглед на записите от камерите в района, които ще дадат по-точна представа за обстоятелствата, при които е възникнал инцидентът.

Столичната община е в постоянна координация с компетентните органи и очаква резултатите от проверката, за да бъдат изяснени всички факти по случая.