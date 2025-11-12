БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Корупционният скандал с Украйна: Отстранен е правосъдният министър на страната

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
Европа
Запази

Причината е мащабно разследване на корупционна схема в енергийната сфера

корупционният скандал украйна отстранен правосъдният министър страната
Слушай новината

В Украйна от длъжност е отстранен правосъдният министър Герман Галушченко. Причината е мащабно разследване на корупционна схема в енергийната сфера, в която е замесено името му. Според разкритията на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и Специалната прокуратура за борба с корупцията, приближен до президента Володимир Зеленски бизнесмен, е оказвал влияние на бившите министри на енергетиката и отбраната Герман Галушченко и Рустем Умеров.

Операция "Мидас" на двете антикорупционни служби в Украйна доведе до сериозни политически сътресения. След спешно заседание на правителството, премиерът Юлия Свириденко, съобщи, че от длъжност е освободен министърът на правосъдието Герман Галушченко. Постът се поема от заместник-министъра по въпросите на европейската интеграция Людмила Сугак. Галушченко е бивш енергиен министър, и името му е замесено в мащабната корупционна схема с участието на оператора на ядрена енергия „Енергоатом“.

Герман Галушченко графично: "Говорих с премиера Юлия Свириденко и съм съгласен. Първо трябва да одобрим политическото решение и после да разследваме детайлите. Не съм се вкопчил в министерския пост. Смятам, че отстраняването ми по време на разследването е цивилизовано и честно решение. Ще се защитавам в съда и ще докажа позицията си."

Днес пред съда се изправи и Дмитро Басов - изпълнителен директор по сигурността на "Енергоатом", който също е замесен в корупционна схема. Прокуратурата поиска задържането му за 60 дни с гаранция от 90 хиляди евро, като се обоснове, че лицето може да напусне страната. Според разследването, схемата за плащания и подкупи се е контролирала от Тимур Миндич. Бивш бизнес партньор и съдружник на президента Володимир Зеленски. Според украински медии, Миндич е бил предупреден и е избягал от Украйна часове преди обиските. По информация на Ройтерс, отношенията между Миндич и Зеленски са охладнели след началото на войната.

Серхий Савитски, прокурор: "Тимур Миндич, който се е възползвал от ситуацията в Украйна, военното положение, връзките му с президента и други длъжностни лица, е решил да се обогати незаконно. Установен факт е, че Миндич е имал влияние над енергийния министър Галушченко и министъра на отбраната Умеров."

Украински медии твърдят, че Миндич е оказвал натиск и върху Рустем Умеров, когато той е бил министър на отбраната. Става дума за търг за бронежилетки, спечелен от никому непозната компания. Оказва се обаче че тя няма необходимите документи. След месец правителството организира нов търг, спечелен от друга малко известна компания, която предлага жилетките на фирмата-победител в първия търг. Заради неуредици около търга, той е разтрогнат. Темата за корупцията е особено чувствителна, защото борбата с нея е от основните критерии за членство в ЕС. Не по-малко сложна е ситуацията с енергийния сектор, който на прага на зимата, е с тежко намален капацитет заради постоянните руски атаки. В комбинация с обвиненията на опозицията, че властта става все по-авторитарна и се опитва да използва съдебната система като бухалка, президентът Зеленски се изправя пред перфектната буря.

#енергетика #корупционен скандал #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
2
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
3
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
4
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си...
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
5
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
6
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: По света

Обсъждат нова отбранителна стратегия на Румъния
Обсъждат нова отбранителна стратегия на Румъния
Изслушват британския премиер заради сканадала с предсрочно освободените затворници Изслушват британския премиер заради сканадала с предсрочно освободените затворници
Чете се за: 01:00 мин.
Рапърът Шон Комбс може да излезе от затвора година по-рано Рапърът Шон Комбс може да излезе от затвора година по-рано
Чете се за: 01:50 мин.
Продадоха 10-каратов яркосин диамант за 26,6 млн. долара на търг в Женева Продадоха 10-каратов яркосин диамант за 26,6 млн. долара на търг в Женева
Чете се за: 02:00 мин.
В Гърция глобиха мъж с 1,7 млн. евро заради жестокост към животни В Гърция глобиха мъж с 1,7 млн. евро заради жестокост към животни
Чете се за: 00:50 мин.
Земетресение с магнитуд 5,2 край Кипър Земетресение с магнитуд 5,2 край Кипър
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл" Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Чете се за: 00:15 мин.
По света
Заради клип с чуждестранен кортеж: НСО започва проверка по случая
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ