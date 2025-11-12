Корупционният скандал с Украйна: Отстранен е правосъдният министър на страната

В Украйна от длъжност е отстранен правосъдният министър Герман Галушченко. Причината е мащабно разследване на корупционна схема в енергийната сфера, в която е замесено името му. Според разкритията на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна и Специалната прокуратура за борба с корупцията, приближен до президента Володимир Зеленски бизнесмен, е оказвал влияние на бившите министри на енергетиката и отбраната Герман Галушченко и Рустем Умеров.

Операция "Мидас" на двете антикорупционни служби в Украйна доведе до сериозни политически сътресения. След спешно заседание на правителството, премиерът Юлия Свириденко, съобщи, че от длъжност е освободен министърът на правосъдието Герман Галушченко. Постът се поема от заместник-министъра по въпросите на европейската интеграция Людмила Сугак. Галушченко е бивш енергиен министър, и името му е замесено в мащабната корупционна схема с участието на оператора на ядрена енергия „Енергоатом“.

Герман Галушченко графично: "Говорих с премиера Юлия Свириденко и съм съгласен. Първо трябва да одобрим политическото решение и после да разследваме детайлите. Не съм се вкопчил в министерския пост. Смятам, че отстраняването ми по време на разследването е цивилизовано и честно решение. Ще се защитавам в съда и ще докажа позицията си."

Днес пред съда се изправи и Дмитро Басов - изпълнителен директор по сигурността на "Енергоатом", който също е замесен в корупционна схема. Прокуратурата поиска задържането му за 60 дни с гаранция от 90 хиляди евро, като се обоснове, че лицето може да напусне страната. Според разследването, схемата за плащания и подкупи се е контролирала от Тимур Миндич. Бивш бизнес партньор и съдружник на президента Володимир Зеленски. Според украински медии, Миндич е бил предупреден и е избягал от Украйна часове преди обиските. По информация на Ройтерс, отношенията между Миндич и Зеленски са охладнели след началото на войната.

Серхий Савитски, прокурор: "Тимур Миндич, който се е възползвал от ситуацията в Украйна, военното положение, връзките му с президента и други длъжностни лица, е решил да се обогати незаконно. Установен факт е, че Миндич е имал влияние над енергийния министър Галушченко и министъра на отбраната Умеров."

Украински медии твърдят, че Миндич е оказвал натиск и върху Рустем Умеров, когато той е бил министър на отбраната. Става дума за търг за бронежилетки, спечелен от никому непозната компания. Оказва се обаче че тя няма необходимите документи. След месец правителството организира нов търг, спечелен от друга малко известна компания, която предлага жилетките на фирмата-победител в първия търг. Заради неуредици около търга, той е разтрогнат. Темата за корупцията е особено чувствителна, защото борбата с нея е от основните критерии за членство в ЕС. Не по-малко сложна е ситуацията с енергийния сектор, който на прага на зимата, е с тежко намален капацитет заради постоянните руски атаки. В комбинация с обвиненията на опозицията, че властта става все по-авторитарна и се опитва да използва съдебната система като бухалка, президентът Зеленски се изправя пред перфектната буря.



