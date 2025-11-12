Особеният управител в рафинерията в Бургас: Задочен спор между президента и управляващите за "Лукойл"

Задочен спор между властите заради действията на държавата по казуса "Лукойл". Президентът Румен Радев разкритикува управляващите, че правят скоростни промени в Закона, вместо незабавно да назначат особен управител на рафинерията. Лидерът на ГЕРБ му отговори светкавично.

Поредна седмица продължават престрелките между "Дондуков" 2 и управляващите. Държавният глава тази сутрин в своя позиция във фейсбук разкритикува властта, че всява страхове сред населението и създава усещане за спешност, поради което са мотивирали и бързите промени, които в края на миналата седмица извършиха с института на особения управител, разширявайки неговите правомощия, а именно да поеме изцяло оперативното ръководство на рафинерията в Бургас, да има право да се разпорежда с финансовите потоци, да ги спира, ако те са свързани с компании от Русия, върху които има наложени санкции. Дори да влезе и в търговията на дребно, тъй като "Лукойл" разполага и с верига бензиностанции. Държавният глава не се съгласи с критиките към него, че единствено от това дали той ще подпише указа, с което законовите поправки ще влязат сила, зависи от това дали България ще получи дерогация от Съединените Щати, т.е. рафинерията да продължи да работи и след 21 ноември, когато изтича финалният срок, след който вече няма връщане назад, с аргумента, че още по времето на кабинета Денков през 2023 г. парламентът е извършил нужните законови промени и е въвел института особен управител, който и в този си вариант може да свърши тази работа. Бойко Борисов му отговори остро в парламента, като го призова незабавно да подпише указа или пък да наложи вето, за да може парламентът да го преодолее.

Енергийният министър в пленарната зала увери, че държавният резерв разполага с нужните количества горива, а входните точки на страната са подготвени, ако се наложи допълнително да внасяме количества нефта и нефтопродукти.