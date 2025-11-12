БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Особеният управител в рафинерията в Бургас: Задочен спор между президента и управляващите за "Лукойл"

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Задочен спор между властите заради действията на държавата по казуса "Лукойл". Президентът Румен Радев разкритикува управляващите, че правят скоростни промени в Закона, вместо незабавно да назначат особен управител на рафинерията. Лидерът на ГЕРБ му отговори светкавично.

Поредна седмица продължават престрелките между "Дондуков" 2 и управляващите. Държавният глава тази сутрин в своя позиция във фейсбук разкритикува властта, че всява страхове сред населението и създава усещане за спешност, поради което са мотивирали и бързите промени, които в края на миналата седмица извършиха с института на особения управител, разширявайки неговите правомощия, а именно да поеме изцяло оперативното ръководство на рафинерията в Бургас, да има право да се разпорежда с финансовите потоци, да ги спира, ако те са свързани с компании от Русия, върху които има наложени санкции. Дори да влезе и в търговията на дребно, тъй като "Лукойл" разполага и с верига бензиностанции. Държавният глава не се съгласи с критиките към него, че единствено от това дали той ще подпише указа, с което законовите поправки ще влязат сила, зависи от това дали България ще получи дерогация от Съединените Щати, т.е. рафинерията да продължи да работи и след 21 ноември, когато изтича финалният срок, след който вече няма връщане назад, с аргумента, че още по времето на кабинета Денков през 2023 г. парламентът е извършил нужните законови промени и е въвел института особен управител, който и в този си вариант може да свърши тази работа. Бойко Борисов му отговори остро в парламента, като го призова незабавно да подпише указа или пък да наложи вето, за да може парламентът да го преодолее.

Енергийният министър в пленарната зала увери, че държавният резерв разполага с нужните количества горива, а входните точки на страната са подготвени, ако се наложи допълнително да внасяме количества нефта и нефтопродукти.

Бойко Борисов- председател на ГЕРБ: "Това е неговата роля. Единствената. Да сложи вето или да го пусне, а не да ми дава съвети. И аз знам защо го е пуснал. Защото се дразни от едно писмо, което поверително му изпратиха. И понеже там приветстват България като най-добра, най-бърза, най-правилно действа в законодателството, това го е подразнило. Мога да уверя Радев, че всяко наше действие се съгласува и с ЕК, с ОФАК и с министерството на енергетиката на САЩ, така че единственото, което моля е да се произнесе не в последния ден, а сега, дали ще пусне закона или няма да го пусни. Нищо повече не се иска от него. Пеевски няма да вземе тази рафинерия, както Кирил Петков и Асен Василев няма да я вземат. И тези решения ще се вземат като геостратегически, заедно с нашите евроатлантически партньори и в Европа и Америка.

Жечо Станков, министър на енергетиката: "Доставките за българските граждани са обезпечени за 6 месеца с бензин, за 4 месеца с дизелово гориво, за 2 месеца с авиационно гориво. При необходимост за внос на петролни продукти имаме достатъчно входни точки, с които може да бъде обезпечено захранването на горива в страната, респективно то да бъде миксирано с част от резерва."

Искра Михайлова, "Възраждане": "Министър Станков, не ви вярваме. На нито една от казаните думи. Вчера много ясно шефа на държавния резерв каза с какво разполагаме в резерва. Вие днес излизате и съобщавате коренно различни данни."

Николай Денков, ПП-ДБ: "Тук изключително важно е не само какви са запасите, а как ще осигурим без препятствания контрол върху дейността на рафинерията, така че тя да не бъде спряна било то или просто по решение на собствениците, които са собственици или чрез съвсем умишлен саботаж

Станислав Анастасов, "ДПС - Ново начало": "Министър Станков, направи ли ви впечатление, че тезите на Денков съвпаднаха изцяло с тезите, изразени от посланика на Руската федерация в България Митрофанова в нейно интервю пред ТАСС преди два дни. Поздравления също, че не се поддавате на провокациите на тази зала."

Драгомир Стойнев, "БСП - Обединена левица": "Как така другите държави могат държавите да им да управляват петролните компании обаче само България не можела. Според "БСП - Обединена левица" може."

Красимир Манов - МЕЧ:"Ако всичките ви уверения са верни за това как имаме осигурени горива, защо е необходимо тогава да се правят тези промени г-н министър, защо е тази спешност на вашите действия."

# Народно събрание #спор

