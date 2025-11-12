Заради клип с чуждестранен кортеж: НСО започва проверка по случая

Реакция на Националната служба за охрана след скандала около публикувано видео в социалните мрежи, в което автомобили на службата се движат с висока скорост в насрещното платно по извънградски път.

Кадрите са заснети от друг автомобил, които се движи срещу колите със специален режим. Един от тях подава светлинен сигнал на шофьора отсреща, който е принуден да навлезе в банкета, за да избегне челен удар с кортежа.

В позицията си от НСО обясняват, че кортежът включва полицейски коли, линейка и всичко необходимо, съгласно професионалните стандарти за охрана. Определят поведението на пътя на автора на клипа като рисково и като заплаха както за собствената му безопасност, така и за безопасността на охранявано по Закона за НСО лице, което се ползва с висока степен на охрана. В позицията се допълва, че въпреки изложеното, НСО ще извърши вътрешна проверка, която да установи обстоятелствата около конкретната ситуация.

НСО напомня, че пренебрегването на специалния режим на движение крие преки рискове за живота и здравето на всички участници в пътното движение в конкретния момент. Непознаването на правилата на поведение на пътя в такива случаи може да доведе до тежки последици. Въпреки вече изложеното, Националната служба за охрана ще извърши вътрешна проверка, която да установи обстоятелствата около конкретната ситуация.