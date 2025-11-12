Заради клип с чуждестранен кортеж: НСО започва проверка по случая

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Реакция на Националната служба за охрана след скандала около публикувано видео в социалните мрежи, в което автомобили на службата се движат с висока скорост в насрещното платно по извънградски път.

Кадрите са заснети от друг автомобил, които се движи срещу колите със специален режим. Един от тях подава светлинен сигнал на шофьора отсреща, който е принуден да навлезе в банкета, за да избегне челен удар с кортежа.

В позицията си от НСО обясняват, че кортежът включва полицейски коли, линейка и всичко необходимо, съгласно професионалните стандарти за охрана. Определят поведението на пътя на автора на клипа като рисково и като заплаха както за собствената му безопасност, така и за безопасността на охранявано по Закона за НСО лице, което се ползва с висока степен на охрана. В позицията се допълва, че въпреки изложеното, НСО ще извърши вътрешна проверка, която да установи обстоятелствата около конкретната ситуация.

Видно от видеоматериала е, че кортежът включва и полицейски коли, линейка и всичко необходимо, съгласно професионалните стандарти за охрана, които се практикуват навсякъде по света. Националната служба за охрана определя поведението на пътя на автора на видеоматериала като рисково и дори като заплаха както за неговата собствена безопасност, така и за безопасността на охранявано по Закона за НСО лице, което се ползва с висока степен на охрана.

НСО напомня, че пренебрегването на специалния режим на движение крие преки рискове за живота и здравето на всички участници в пътното движение в конкретния момент. Непознаването на правилата на поведение на пътя в такива случаи може да доведе до тежки последици. Въпреки вече изложеното, Националната служба за охрана ще извърши вътрешна проверка, която да установи обстоятелствата около конкретната ситуация.

