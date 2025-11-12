БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Слънчево време до края на седмицата

Чете се за: 02:15 мин.
Минималните температури в петък ще бъдат още малко по-ниски, но максималните слабо ще се повишат

Съществено по-ниски, в сравнение с вчера, са минималните температури днес в западната половина от страната – минус 2° в Кюстендил, минус 1° в Драгоман, 0° в София и градус над нулата в Кнежа. Много по-топло беше рано сутринта в източната половина и традиционно на морския бряг – 11° в Бургас и 12° в Ахтопол.

Максималните температури днес ще останат почти без промяна – между 12° и 17°, в София – около 12°, по Черноморието – 14°–15°. В следобедните часове в почти цялата страна ще бъде слънчево.Ще духа слаб, в Северна България и на морския бряг – умерен вятър от запад-северозапад.

През нощта ще бъде предимно ясно, а до сутринта на много места ще се образуват мъгли. Минималните температури утре ще бъдат от 0° в югозападните до 9° в североизточните райони от страната, в София – около 2°, а максималните – между 11° и 17°, в София – около 14°. През деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево и почти тихо, а на места, главно в Дунавската равнина, почти през целия ден ще се задържи мъгливо.

И по Черноморието сутринта видимостта ще е намалена, но през деня ще бъде слънчево, със слаб вятър. Максималните температури ще са 14°–15°, малко по-ниски от температурата на морската вода.

Добри условия и за туризъм утре – ще има много слънчеви часове и умерен вятър от запад-северозапад.

Минималните температури в петък ще бъдат още малко по-ниски, но максималните слабо ще се повишат.
Ще преобладава слънчево време, в часовете преди обяд – с мъгли. През почивните дни ще има по-малко райони с мъгли, а температурите – и минималните, и максималните – слабо ще се повишат.

В понеделник затоплянето ще продължи, но ще започне и увеличение на облачността, а в края на деня – и валежи.

