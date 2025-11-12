Трамвай блъсна 11-годишно момиче с колело на площад "Славейков"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от Елена Николова
Всичко от автора
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Трамвай блъсна 11-годишно момиче с велосипед на площад "Славейков" в София.

Инцидентът е станал с трамвай номер 10 в района на спирка.

От Центъра за спешна медицинска помощ в София съобщиха, че сигналът е постъпил в 13.35 ч., а в 13.40 линейката е била на място. Детето е откарано от автомобил на общината от мястото на произшествието, посочват от ЦСМП.

Пострадалото момиче е транспортирано в болница "Пирогов", потвърдиха от лечебното заведение. Прието е в детската противошокова зала. Извършват се необходимите прегледи и изследвания за уточняване на състоянието му.

Спешен екип е прегледал ватманката на мотрисата - жена на 51 години, която е била в обострено нервно състояние - предложили са ѝ да я откарат до болница, но тя е отказала и спешният екип я е оставил на място.

Изясняват се обстоятелствата около инцидента.

Движението на трамваите беше временно спряно, в района има засилено полицейско присъствие.

Снимки: БТА, БГНЕС

