БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 04:42 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НЕК обмисля план "Б" за подмяна на част от ПАВЕЦ "Чаира"

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

По план трети хидроагрегат на централата трябва да заработи след март

нек постигна напредък ключови етапи възстановяването павец чаира
Слушай новината

Националната електрическа компания (НЕК) ще промени поръчката си за проектиране и подмяна на оборудването на хидроагрегати 1 и 4 на ПАВЕЦ "Чаира", съобщиха от дружеството за БНТ. Причината - въпреки удължаването на сроковете, нито една фирма не е искала да проектира и достави оборудване за двата блока.

В момента тече ремонта на първи хидроакрегат, който върви по план и който ще позволи на съоръжението да работи няколко години докато бъде подменено изцяло. Ремонт тече и на третия хидроагрегат.

"Два екипа от висококвалифицирани инженери от компании – световни лидери в областта, продължават да работят паралелно по възстановяването на двата блока. В процеса е ангажиран и целият експертен капацитет на НЕК", обясниха от компанията.

Дейностите, свързани с рехабилитацията на турбината на трети хидроагрегат, са извършени съгласно предварително заложения график, като в момента се изпълнява финалната фаза по монтаж на генератора. В края на март се планира да стартират пускови проби на хидроагрегата.

За първия хидроагрегат в края на 2025 г. бе получено положително становище от компанията производител на оригиналното оборудване японската корпорация "Тошиба" за осъществимост на ремонта. В момента се изпълняват подготвителни дейности за начало на рехабилитацията.

След авария преди три години ПАВЕЦ "Чаира" спря работа. В края на 2024 година НЕК успя да възстанови втория хидроагрегат на централата. През миналата година той е работил успешно 1203 часа в генераторен режим и 1570 часа в помпен. С това агрегатът допринася съществено за ефективното балансиране и повишаването на сигурността и стабилността на електроенергийната система на страната. ПАВЕЦ "Чаира" има важна роля за балансирането на цялата електроенергийна система у нас.

#ПАВЕЦ Чаира #НЕК #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
2
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
4
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
5
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
6
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Икономика

Свети Влас търси работници от Виетнам за туристическия сезон
Свети Влас търси работници от Виетнам за туристическия сезон
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас 3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
5442
Чете се за: 03:45 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
9364
Чете се за: 03:25 мин.
Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските банки работят извънредно Обмяната на левовете в евро: Касите на БНБ и част от търговските банки работят извънредно
Чете се за: 02:15 мин.
Касите на БНБ ще работят извънредно и всяка събота до края на януари Касите на БНБ ще работят извънредно и всяка събота до края на януари
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Във Варна обявиха грипна епидемия
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
20-годишен студент създаде дигитална карта разкрива препятствията...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Все повече доброволци помагат на животните на улицата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
В Русенско учениците се връщат в класните стаи
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ