Санкциите срещу руския петрол доведоха до поскъпване на горивата у нас

Ръст на цените на горивата у нас, след като Съединените щати, анонсираха на 23 октомври, че ще наложат санкции на руските петролни компании.



Тогава най-масовият бензин А-95 се продаваше за 2 лева 37 стотинки за литър, днес цената е увеличена с 4 стотинки до 2,41.



По-сериозно е поскъпването при дизела. От 2 лева и 36 стотинки за литър на 23 октомври, днес стойността му е с 12 стотинки повече. Експерите обвързват по-високите цени с международните котировки, както и с неяснотата какво ще се случи с руския петролен гигант.