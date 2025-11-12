БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Санкциите срещу руския петрол доведоха до поскъпване на горивата у нас

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

Бензинът вече струва средно 2,41 лв. за литър, а дизелът – 2,48 лв.

горива - бензиностанция
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Ръст на цените на горивата у нас, след като Съединените щати, анонсираха на 23 октомври, че ще наложат санкции на руските петролни компании.

Тогава най-масовият бензин А-95 се продаваше за 2 лева 37 стотинки за литър, днес цената е увеличена с 4 стотинки до 2,41.

По-сериозно е поскъпването при дизела. От 2 лева и 36 стотинки за литър на 23 октомври, днес стойността му е с 12 стотинки повече. Експерите обвързват по-високите цени с международните котировки, както и с неяснотата какво ще се случи с руския петролен гигант.

#санкции #цени #горива #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
1
Президентът наложи вето на част от измененията в Закона за...
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
2
ВМА отстрани от работа лекаря, прегазил куче в столичния квартал...
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай съвети
3
Борисов към президента Радев: Слагай вето или пускай, а не ни давай...
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
4
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител...
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си деца в гората
5
Семейство загърби цивилизацията и се премести да живее с трите си...
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата икономика в България?
6
"Референдум": Кой носи най-голяма отговорност за сивата...

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
6
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...

Още от: Икономика

АОБР: Бизнесът няма да подкрепи проектобюджета за 2026
АОБР: Бизнесът няма да подкрепи проектобюджета за 2026
Ананиев: Диалогът между синдикати и работодатели не е прекъсвал Ананиев: Диалогът между синдикати и работодатели не е прекъсвал
Чете се за: 01:12 мин.
"Булгаргаз" предлага намаление на цената на природния газ с близо 1 на сто за декември "Булгаргаз" предлага намаление на цената на природния газ с близо 1 на сто за декември
Чете се за: 01:15 мин.
Бюджет 2026: Възможният компромисен или "нещата отиват до под кривата круша" Бюджет 2026: Възможният компромисен или "нещата отиват до под кривата круша"
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл" Президентът Румен Радев с критики към властта за особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 01:45 мин.
България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл. "Славейков"
Проверяват записите в района, след като трамвай блъсна дете на пл....
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено умишлено
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява правомощията си от ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл" Президентът Радев наложи вето върху промените за особения управител в "Лукойл"
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
БАН отчете екстремна магнитна буря над България
Чете се за: 04:02 мин.
Общество
Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна в Истанбул
Чете се за: 00:15 мин.
По света
Заради клип с чуждестранен кортеж: НСО започва проверка по случая
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ