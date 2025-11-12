Нов епизод от скандала "Епстийн": Демократи публикуваха писма, които показват връзки с Тръмп

В Съединените щати демократи от Долната камара на Конгреса разпространиха нови имейли от и до противоречия финансист Джефри Епстийн, в които се споменава президентът Доналд Тръмп.



В кореспонденция се твърди, че Тръмп е прекарал часове с една от жертвите на Епстийн, който беше обвинен за сексуални престъпления и се самоуби в затвора, докато чакаше делото.

Писмата са между финансиста и дългогодишната му сътрудничка Гислейн Максуел. Името на американския президент се споменава и в имейли между Епстийн и писателя Майкъл Уолф.

Доналд Тръмп категорично отрича в отношенията му с Епстийн да е имало нещо нередно.

По време на кандидат президентската си кампания, президентът обеща да разсекрети файлове по делото за бизнесмена, но това така и не се случи. От Белия дом все още не са коментирали писмата.