Новините 14.11.2025 г.

Акценти за деня:

У НАС

Първия нов влак в България от 20 години започна тестове

Първият нов влак в България от 20 години насам, наричан "Дарт Вейдър" или "Черната перла", започна тестове. Композицията пристигна на ЖП гара Варна от Бургас. До края на август следващата година се очакват общо 12 от предвидените 35 нови електрически мотриси.

МОН организира национална дискусия за социалните мрежи

Министерството на образованието и науката (МОН) организира национална кръгла маса на 20 ноември, посветена на необходимостта от ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи. Инициативата е в партньорство с четири парламентарни комисии.

Хорът на НГДЕК представи страната ни на тържествен концерт в Прага

Хорът на Националната гимназия за древни езици и култури (НГДЕК), с диригент Даниел Иванов, представи България с тържествен концерт в огледалната зала на библиотека "Клементинум" в Прага.

Над 100 семейства ще подновят брачните си обети в Разлог

На 15 ноември над 100 семейства в Разлог ще отпразнуват златна, сребърна или диамантена сватба. Тази традиция, свързана с опазването на семейните ценности, е емблематична за зимния календар на града.

СВЯТ

Първи сняг в селцето на Дядо Коледа в Лапландия

След необичайно топъл и дълъг есенен период, селцето на Дядо Коледа в Рованиеми, Лапландия, посрещна първия си сняг. Въпреки забавянето, туристическият сезон е в разгара си, а снегът добавя към празничната атмосфера.

Розов диамант за близо 20 милиона долара на търг в Женева

Диамантът "Светеща роза" (Glowing Rose), оценен на близо 20 милиона долара, беше представен от аукционна къща Sotheby's в Женева. Той е един от едва три розови диаманта над 10 карата, появявали се на пазара през последното десетилетие.

Изкуствен интелект помага за идентифициране на жертви от Холокоста

Мемориалният център "Яд ва-Шем" в Йерусалим обяви, че са установени имената на 5 милиона от над 6 милиона евреи, убити по време на Холокоста. С помощта на изкуствен интелект и машинно обучение ще бъдат анализирани милиони страници документи, за да се възстановят още около 250 000 имена.

Празнична арт инсталация в Берлин комбинира Коледа и техно

Берлин даде старт на празничния сезон с арт инсталацията "Forest Winter Lights" – уникална комбинация от Коледа и техно. Проектът на художника Кристофър Балдер включва 600 обърнати елхи, ледена пързалка и светлинно-музикално шоу.

Запалиха коледните светлини на улица “Карнаби” в Лондон

На емблематичната улица “Карнаби” в Лондон бяха включени традиционните коледни светлини под мотото "All is Bright" (“Всичко е сияйно”). Събитието в сърцеето на “Сохо”беше съпроводено от музикални изпълнения и фойерверки.

Британският младежки парламент проведе годишно заседание

Над 300 ученици на възраст между 11 и 18 години проведоха годишното заседание на Британския младежки парламент в Камарата на общините. Те обсъждаха теми като достъпно жилище, климатични промени и обществен транспорт.

СПОРТ

Чехия постигна минимална победа с 1:0 над Сан Марино в приятелска среща, а останалите европейски контроли завършиха без голове.

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на тенис турнира на клей за жени в Орландо, след като надделя с 6:2, 6:0 над американката Адриана Рийми.

Отборът по футбол за незрящи на Южен Судан спечели първото си международно състезание – Дивизия 2 на Африканското първенство по футбол за незрящи в Кампала, Уганда. С тази победа те си осигуригха участие на Параолимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.