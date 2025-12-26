Над 3,7 милиона лева събра „Българската Коледа“

Над 3 720 000 лева са събрани досега в 23-ото издание на благотворителната кампания „Българската Коледа“, съобщиха от президентството. Инициативата е под патронажа на президента Румен Радев и помага на деца с тежки и хронични заболявания.

До момента са изпратени повече от 250 000 дарителски SMS-а, а кампанията ще продължи до края на ноември 2026 г. Средствата се използват за лечение на деца и за закупуване на модерна медицинска апаратура за болници в цялата страна.

Традиционният благотворителен спектакъл се проведе в Народния театър „Иван Вазов“, в присъствието на президента, обществени личности, дарители и деца, подпомогнати от инициативата.

Вече 23 години „Българската Коледа“ обединява хората около каузата да помагат на най-нуждаещите се. Благодарение на даренията всяка година стотици деца получават шанс за по-добро лечение и по-здраво бъдеще.