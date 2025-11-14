Протест на шофьорите с увреждания: Настояват за по-добри условия на труд

Те искат и да се сложи край на унизителните ситуации, в които са поставяни
Шофьори с увреждания излязоха на протест пред Националната транспортна болница.
Недоволството им е срещу процедурата за подновяване на шофьорските им книжки, намаляване на валидността им и орязване на категориите на водачите с решения от ТЕЛК.
Според сега действащите наредби хората с увреждания са задължени да подновяват шофьорските си книжки в срок до 5 години вместо 10, както е при другите водачи.
Протестиращите определят това като дискриминация.
Те искат и да се сложи край на унизителните ситуации, в които са поставяни, като често заради липса на условия за достъп прегледите се извършват на тротоарите пред болничните заведения.
"Много опити сме правили и просто сме изчерпали абсолютно всички други възможности", коментира Павел Савов.