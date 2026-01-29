БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валери Айе предупреди за сериозен натиск върху върховенството на закона в България

Чете се за: 01:05 мин.
У нас
председателят на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент в на посещение у нас

След поредица от срещи днес в София, председателят на групата "Обнови Европа" в Европейския парламент Валери Айе предупреди за сериозен натиск върху върховенството на закона и изборния процес в България. Пред медиите тя заяви, че европейските институции следят отблизо ситуацията и подчерта, че гарантирането на честни избори е ключово не само за България, но и за цяла Европа.

Валери Айе, председате на "Обнови Европа" в ЕП: "След днешните срещи не можем да подминем въпроса за предстоящите избори в България. Получихме информация, че правилата могат да бъдат променени в последния момент, включително чрез отказ от машинното гласуване, и това поражда сериозни въпроси. Честните избори са в основата на демокрацията. Българските граждани просто искат да живеят в демократична държава с честни избори и ние сме на тяхна страна."

