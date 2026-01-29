БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се представят за актуални

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Запази

Каква е целта на това миналото да се представя за настояще

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Все по-често стари видеоклипове и снимки в мрежата се представят като актулни. И имат хиляди гледания и коментари. Каква е целта на това миналото да се представя за настояще?

Снимки на полицаи, за които се твърди, че спят и играят компютърни игри по време на дежурство в софийското метро, предизвикаха вълна от коментари в социалните мрежи. Те бяха разпространени във Фейсбук от общинския съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев с твърдения за нарушаване на трудовата дисциплина и употреба на алкохол.

Оригиналният пост е има над 170 споделяния, а съдържанието беше беше препечатано в различни онлайн издания въпреки предупреждението на автора, че информацията е непотвърдена.

проф. д-р Илин Савов, международен експерт по киберсигурност и киберпревенция: "Ние сме страна в ЕС, която е най-податлива на дезинформация, фалшиви новини и манипулация."

Публикацията е официално опровергана от СДВР.

"Най-малкото, на част от снимките се виждат полицейски униформи и отличителни знаци, които не се използват в СДВР към този момент."

Следва втора публикация с пиян полицай, охраняващ метрото. Статията има над 300 споделяния.

Проверка на СДВР установи, че клипът не е от 2026 г., а от 19 декември 2022 г., а служителят е уволнен. Потърсихме за коментар общинския съветник, но без резултат. Този клип с патрул, който минава на червено без включени светлини също стана хит в социалните мрежи с над 700 споделяния. Проверка на екипа ни установи, че видеото е правено преди няколко години.

Георги Малчев, преподавател по маркетинг, комуникация и реклама: "Сега особено покрай изборите ще станем свидетели на доста такива подготвяни, реактивирани групи. Много хора с фейсбук групи "кешират" в тези периоди, защото това е още една медия. Ти трябва да ги подгрееш."

Коментарите и реакциите на аткративно съдържание се превръщат в гориво за алгоритмите, а това увеличава многократно обхвата на групите в социалните мрежи. Използват се така наречените задействащи бутони - емоциоанално съдържание, което психологически отключва реакции.

Георги Малчев, преподавател по маркетинг, комуникация и реклама: "Затова стари съдържания се засилват заради това в групите ви показват нещо, което ще ви задейства. Имаше на предните избори едни групи, които бяха с положителни неща за България - те нямат нищо общо с тази група, но те просто подготвяха група с аудитория, с хора, които са ангажирани с това."

проф. д-р Илин Савов, международен експерт по киберсигурност и киберпревенция: "Няма да ме учуди ако станем свидетели на манипулативни изображения, които са с изцяло нанесен изкуствен интелект, за да подменят реалната действителност."

Според проф. Савов децата и възрастните хора са най-уязвимите групи по отношение на онлайн манипулации и дезинформация, тъй като нямат изграден дигитален рефлекс.

проф. д-р Илин Савов, международен експерт по киберсигурност и киберпревенция: "Влизаме в една ера, в която изкуственият интелект, дезинформацията, липсата на правилна проверка на данните и емоционалната ангажираност на гражданите да вярват на факти и обстоятелства без да ги проверят ще бъдат водещи в политическия живот на много европейски държави."

За това според експерти развиването на критично мислене, че става все по-ценен капитал във виртулната реалност.
ормирана."

#стари клипове #манипулирана реалност

Последвайте ни

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
2
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
3
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
4
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
5
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Консултациите за служебен премиер продължават
6
Консултациите за служебен премиер продължават

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
2
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Общество

Абсурдно: Три месеца човек с увреждане не може да подмени протезата си заради отказ от Здравната каса
Абсурдно: Три месеца човек с увреждане не може да подмени протезата си заради отказ от Здравната каса
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
Чете се за: 04:05 мин.
Какво да очакват зрителите на финала за избор на представител на България за "Евровизия 2026" Какво да очакват зрителите на финала за избор на представител на България за "Евровизия 2026"
Чете се за: 04:12 мин.
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
5900
Чете се за: 01:47 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство 1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
11758
Чете се за: 02:10 мин.
Парамедици в Столичната пожарна: Как се включват в кризисните ситуации? Парамедици в Столичната пожарна: Как се включват в кризисните ситуации?
Чете се за: 06:15 мин.

Водещи новини

Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се представят за актуални
Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето Васил Терзиев за платеното паркиране: Ако има промени, те ще бъдат месеци напред във времето
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Атанас Зафиров: БСП излиза отслабена от това управление
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Чете се за: 04:00 мин.
Регионални
АПИ отговори имало ли е "черен лед" на пътя край Телиш...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо четене да се...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ