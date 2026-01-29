Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се представят за актуални

Все по-често стари видеоклипове и снимки в мрежата се представят като актулни. И имат хиляди гледания и коментари. Каква е целта на това миналото да се представя за настояще?

Снимки на полицаи, за които се твърди, че спят и играят компютърни игри по време на дежурство в софийското метро, предизвикаха вълна от коментари в социалните мрежи. Те бяха разпространени във Фейсбук от общинския съветник от ПП-ДБ Симеон Ставрев с твърдения за нарушаване на трудовата дисциплина и употреба на алкохол.

Оригиналният пост е има над 170 споделяния, а съдържанието беше беше препечатано в различни онлайн издания въпреки предупреждението на автора, че информацията е непотвърдена.

проф. д-р Илин Савов, международен експерт по киберсигурност и киберпревенция: "Ние сме страна в ЕС, която е най-податлива на дезинформация, фалшиви новини и манипулация."

Публикацията е официално опровергана от СДВР.

"Най-малкото, на част от снимките се виждат полицейски униформи и отличителни знаци, които не се използват в СДВР към този момент."

Следва втора публикация с пиян полицай, охраняващ метрото. Статията има над 300 споделяния.

Проверка на СДВР установи, че клипът не е от 2026 г., а от 19 декември 2022 г., а служителят е уволнен. Потърсихме за коментар общинския съветник, но без резултат. Този клип с патрул, който минава на червено без включени светлини също стана хит в социалните мрежи с над 700 споделяния. Проверка на екипа ни установи, че видеото е правено преди няколко години.

Георги Малчев, преподавател по маркетинг, комуникация и реклама: "Сега особено покрай изборите ще станем свидетели на доста такива подготвяни, реактивирани групи. Много хора с фейсбук групи "кешират" в тези периоди, защото това е още една медия. Ти трябва да ги подгрееш."

Коментарите и реакциите на аткративно съдържание се превръщат в гориво за алгоритмите, а това увеличава многократно обхвата на групите в социалните мрежи. Използват се така наречените задействащи бутони - емоциоанално съдържание, което психологически отключва реакции.

Георги Малчев, преподавател по маркетинг, комуникация и реклама: "Затова стари съдържания се засилват заради това в групите ви показват нещо, което ще ви задейства. Имаше на предните избори едни групи, които бяха с положителни неща за България - те нямат нищо общо с тази група, но те просто подготвяха група с аудитория, с хора, които са ангажирани с това." проф. д-р Илин Савов, международен експерт по киберсигурност и киберпревенция: "Няма да ме учуди ако станем свидетели на манипулативни изображения, които са с изцяло нанесен изкуствен интелект, за да подменят реалната действителност."

Според проф. Савов децата и възрастните хора са най-уязвимите групи по отношение на онлайн манипулации и дезинформация, тъй като нямат изграден дигитален рефлекс.

проф. д-р Илин Савов, международен експерт по киберсигурност и киберпревенция: "Влизаме в една ера, в която изкуственият интелект, дезинформацията, липсата на правилна проверка на данните и емоционалната ангажираност на гражданите да вярват на факти и обстоятелства без да ги проверят ще бъдат водещи в политическия живот на много европейски държави."

За това според експерти развиването на критично мислене, че става все по-ценен капитал във виртулната реалност.

