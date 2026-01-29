БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Абсурдно: Три месеца човек с увреждане не може да подмени протезата си заради отказ от Здравната каса

Мая Димитрова
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Три месеца човек с увреждане се опитва да подмени неуспешно протезата си. Получава отказ от Здравната каса, тъй като не били подадени данни, че работи. Същевременно му обясняват, че не може да представи документи, които доказват именно това.

Три отказа получава Иззет Исмаилов от Здравната каса, когато идва моментът да подмени подколянната протеза за крака си. Тя му е нужна, за да може да ходи. Има такава през целия си живот и я подменя на всеки две години.

Иззет Исмаилов: "Обадих се да питах каква е причината за отказа - казаха, че понеже не работя и затова нямам право на протеза. Работещите имат право на две години да си сменят протезите, а неработещите на 4 години."

Само че Иззет от 26 години е редактор и водещ на турските новини в Българската национална телевизия.

Иззет Исмаилов: "Лошото е, че не ми казват те какво искат като документация. Като ги питам какво искате, какво да представя като документ, те ми казват това го знае лекарската комисия, като се свържа с лекарската комисия, те ми казват - "Ами, нищо, просто отбелязват."

Лекарската комисия е уверила Иззет, че в документите е отбелязано дали и къде работи.

Иззет Исмаилов: "Обяснявам на Здравната каса, че аз работя и ако искат мога да докажа по някакъв начин, да им представя служебна бележка, нещо аз да направя. Те казват, че аз нищо не мога да направя, това трябва от лекарската комисия. Обадих се пак на лекарската комисия, и казаха, че искат да се запише изрично къде работя и че работя, те казаха, че ще го направят и пак получих отказ от Здравната каса."

Изпратихме запитване до Здравната каса защо се стига до тази ситуация - отговориха ни, че не могат да коментират конкретен казус заради защита на личните данни. Изпратиха ни принципен отговор, в който потвърждават, че хора, които работят имат право да подменят протезата си на две години. А при възникнали казуси, изискват информация от човека с увреждане. Лична информация се оказа и дали попълнената месторабота от лекарската комисия е стигнала до Здравната каса, както и защо касата отказва да ѝ се предостави документ за трудово правоотношение. Всичко това не може да е оправдание защо човек, който има право на протеза, трети месец не може да я получи.

#протеза #редактор #Иззет Исмаилов #НЗОК #БНТ

