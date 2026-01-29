Новата седмица идва със съществено застудяване

Съществено застудяване предстои в началото на новата седмица, когато облачността ще намалее. В почти цялата страна понеделник ще бъде така нареченият "леден" ден, а във вторник температурите сутринта на места ще паднат под минус 10°.

Преди това акцентът остава върху проливните валежи и опасността от наводнения. Предупреждение от първа и втора степен за значителни количества остава в сила и през нощта в южната половина от страната.

На много места в страната ще продължи да вали и утре, по-интензивно в югоизточната половина.

Без валежи ще остане в северозападните райони. Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 0° до 5°, в София – около 1°, по Черноморието – между 5° и 7°, а максималните в повечето места – от 4° до 10°, в София – около 4°.

С умерен, в Източна България - временно силен северен, вятър ще нахлува по-студен въздух, температурите ще се понижават и до вечерта на места в Североизточна България дъждът ще се примесва със сняг.

И в планините ще вали, почти от сняг, които след обяд ще спират. В Източна Стара планина ще духа временно силен северен вятър.

Дълбок атлантически циклон ще продължи да определя времето в северозападната част от Европа. Значителни количества се очакват в северната половина на Пиренейския полуостров и в Южна Франция. Валежи ще има и на Апенините, и на Балканите.

Предупреждение за значителни количества е в сила утре освен в нашата страна и в Румъния, и в Гърция, както и в Южна Италия. Причината – средиземноморски циклон, който се изтегля на североизток от нашата страна и в събота валежите у нас ще спрат, но временно. В следобедните часове отново ще завали, първо в Западна България.

Със слаб, в източните райони – умерен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух и застудяването ще продължи, по-съществено в неделя, когато валежи ще обхванат цялата страна и вече почти навсякъде, с изключение на югозападните райони, ще са от сняг.

Значителни по количество ще са отново в Южна България. В понеделник валежите ще спрат, но температурите ще продължат да се понижават.