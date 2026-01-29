БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

Виктория Сваровски и Михаел Островски ще са водещи на "Евровизия 2026" във Виена

Чете се за: 00:42 мин.
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Виктория Сваровски и Михаел Островски ще са водещите на 70-ото издание на музикалния конкурс "Евровизия" във Виена, в който участва и България.

32-годишната Виктория е част от световноизвестната фамилия от бизнеса с бижута Сваровски. Има дългогодишен опит като водеща, предприемач, модел, дизайнер и певица.

Изненадата е 52-годишният Михаел Островски - комедиант и театрален актьор, който прави пробив и в киното. Дуото, което ще води всички концерти от 12 до 16 май във Виена, беше обявено по радиото в Австрия тази сутрин.

