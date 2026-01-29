Виктория Сваровски и Михаел Островски ще са водещи на "Евровизия 2026" във Виена

Виктория Сваровски и Михаел Островски ще са водещите на 70-ото издание на музикалния конкурс "Евровизия" във Виена, в който участва и България.

32-годишната Виктория е част от световноизвестната фамилия от бизнеса с бижута Сваровски. Има дългогодишен опит като водеща, предприемач, модел, дизайнер и певица.

Изненадата е 52-годишният Михаел Островски - комедиант и театрален актьор, който прави пробив и в киното. Дуото, което ще води всички концерти от 12 до 16 май във Виена, беше обявено по радиото в Австрия тази сутрин.