Такса смет за хората от засегнатите от кризата столични райони няма да бъде намалена

Спират строителството в района на Боянското блато. Заповедта е на кмета на София Васил Терзиев и е издадена още вчера. В тридневен срок инвеститорите трябва да напуснат обекта.

На днешното заседание на Столичния общински съвет стана ясно също, че такса битови отпадъци за хората от засегнатите от кризата райони няма да бъде намалена, защото не може да се намери законен начин това да се случи. Уверението е, че те ще бъдат обещетени по друг начин.

Дори и кметът на "Люлин" призна, че ситуацията с боклука вече е под контрол. Предложението му за намаляване на данъка за смет обаче не стигна до зала. За такова обезщетение настояваха и от "Спаси София", но управляващите и съветниците от ГЕРБ-СДС отложиха доклада, защото смятат,че няма законен начин това да се случи.

Антон Хекимян, общински съветни ГЕРБ-СДС: "Утре може да се окаже, че решението, което предлагат част от поличитески партии с което си правят евтин ПР е незаконно и ние нямаме право да си възлагане правомощия."

Евгени е от Украйна, той не следи общинските новини и няма предства защо контейнерите в "Дианабад" доскоро преливаха.

Евгени: "Ние даваме доста пари за това, сега виждате е чисто, но през повечето дни е пълно, като Монблан е. И никой нищо не прави. - Но сега е добре? - Да, сега е много по -добре!"

В "Слатина" ситуацията също е нормално. Там кофите са по-празни дори от районите, в които криза няма. Едрогабаритни отпадъци обаче напоследък са масово явление.

А кметът Васил Терзиев внесе подробен доклад за сметосъбирането, в него има пълна информация за разходите, количеството отпадъци, договорите и анексите по зони. Става ясно, че за 2025 г. от сметосъбирането са спестени 1,7 милиона лева.

Днешното заседание започна с искане за яснота какво се случа с казусът Боянско блато и защо строежът там все още не е спрян.

адвокат Александър Колев от инициативата "Защита за Боянското блато": "От вчера строителните дейности по нерегламентиран начин вече вкараха речното дере в тръби в корекция на речното корито." Васил Терзиев, кмет на София: "Ние продължаваме да се стремим по всякакъв начин се борим да спрем това и да опазим Боянското блато, това е ангажимет, който ние сме поели."

Изкопите са неазконни и затоваи строежът е спян. Строителите трябва да напуснат обекта, но какво ще стане с вече положените тръби все още не ясно.