Ремонтът на Шесто училище в София се очаква да започне до края на годината

Пред ученици, учители и директори кметът на София Васил Терзиев представи проекта за обновяване на Шесто основно училище "Граф Н.П. Игнатиев". Той е част от инициативата "Училището - сърцето на квартала". След приключване на ремонта се очаква учениците да преминат към едносменен режим на обучение.

"Проектът за 6 ОУ "Граф Н. П. Игнатиев" предлага цялостна визия за модерно училище, съобразено със съвременните образователни практики, безопасността на децата и активното участие на местната общност", обясни кмета.

Реалното строителство най-вероятно ще започне през втората половината на годината като предстои да бъде избран изпълнител на ремонтите. Докато училището се обновява няма да бъде спирана учебната дейност, увериха от Столична община.

Шесто училище се намира в центъра на София, точно срещу църквата "Свети Седмочисленици". Това е второто училище след 138-о, което е одобрено по проекта. Предстои да бъдат обновени също 138-о и 51-во училища.