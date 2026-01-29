Тръмп обяви, че Путин се е съгласил Русия да не нанася удари в Украйна една седмица

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че по негова молба руският лидер Владимир Путин се е съгласил да не нанася удари по украинската столица Киев и други градове на страната в продължение на една седмица.
Тръмп поясни, че искането му е продиктувано от студеното време в Украйна. Другата седмица страната очаква студена вълна при стойности в Киев до минус 20 градуса. Американският президент съобщи за голям напредък в тристранните мирни преговори на двете страни в конфликта и САЩ.
Специалният пратеник Стив Уиткоф заяви, че бъдещите гараннии за сигурността и просперитета на Украйна са уредени до голяма степен. Страните продължават да преговарят по териториалните въпроси - основна пречка за постигането на пробив.
Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Лично помолих президента Путин да не стреля по Киев и други градове за една седмица и той се съгласи да го направи. Трябва да ви кажа, че това беше много хубаво. Много хора казваха:"Не се хаби да се обаждаш, няма да го получиш". А той го направи и сме много товолни от това."