Тръмп обяви, че Путин се е съгласил Русия да не нанася удари в Украйна една седмица

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че по негова молба руският лидер Владимир Путин се е съгласил да не нанася удари по украинската столица Киев и други градове на страната в продължение на една седмица.

Тръмп поясни, че искането му е продиктувано от студеното време в Украйна. Другата седмица страната очаква студена вълна при стойности в Киев до минус 20 градуса. Американският президент съобщи за голям напредък в тристранните мирни преговори на двете страни в конфликта и САЩ.

Специалният пратеник Стив Уиткоф заяви, че бъдещите гараннии за сигурността и просперитета на Украйна са уредени до голяма степен. Страните продължават да преговарят по териториалните въпроси - основна пречка за постигането на пробив.