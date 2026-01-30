Проливни валежи и опасност от наводнения в петък

Ще преобладава облачно време. Ще има валежи от дъжд, значителни на места в югоизточната половина от страната. Без валежи ще бъде в северозападните райони. С умерен, в Източна България - временно силен и поривист север-северозападен вятър ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижават и до вечерта на места в Добруджа и Лудогорието дъждът ще се примесва със сняг. Минималните температури ще бъдат между 0° до 6°, а максималните в повечето места между 4° и 10°. В София минимална температура ще е около 1°, а максималната - около 4°.

По Черноморието ще бъде облачно, с валежи от дъжд, на места значителни по количество. Вечерта ще спират, най-късно по северното крайбрежие. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 5° и 7°, а максималните – около 9°-10°. Температурата на морската вода е от 6° до 8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, които след обяд от запад ще спират. Ще духа слаб, в Източна Стара планина - умерен и силен, вятър от северозапад, който по високите части ще се ориентира от север-североизток, но там ще е слаб. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 3°.

През следващите дни ще се задържи облачно и в много райони с валежи. В събота, след временно спиране, в Западна България отново ще започнат валежи от дъжд, в планините над 1300-1400 метра - от сняг. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще бъде слаб, в източните райони - умерен. Температурите ще се понижат още, минималните ще са между минус 3° и 2°, а максималните - между 3° и 8°.

В неделя вятърът от североизток ще се усили и застудяването ще продължи. Валежите ще обхванат цялата страна и ще са предимно от сняг, в югозападните райони - и от дъжд. Значителни по количество ще са отново в Южна България.

В началото на новата седмица температурите ще се понижат още. Най-студено ще е във вторник, когато минималните ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните - около нулата. В понеделник сутринта все още ще превалява сняг, но до обяд в цялата страна валежите ще спрат. Ще се задържи предимно облачно и ветровито. Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг. Повече слънчеви часове ще има в планинските райони, а в равнинната част от страната ще бъде предимно облачно и мъгливо.