ИЗВЕСТИЯ

Край на блокадата: Преустановен е протестът на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

Проливни валежи и опасност от наводнения в петък

Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Ще преобладава облачно време. Ще има валежи от дъжд, значителни на места в югоизточната половина от страната. Без валежи ще бъде в северозападните райони. С умерен, в Източна България - временно силен и поривист север-северозападен вятър ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижават и до вечерта на места в Добруджа и Лудогорието дъждът ще се примесва със сняг. Минималните температури ще бъдат между 0° до 6°, а максималните в повечето места между 4° и 10°. В София минимална температура ще е около 1°, а максималната - около 4°.

По Черноморието ще бъде облачно, с валежи от дъжд, на места значителни по количество. Вечерта ще спират, най-късно по северното крайбрежие. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 5° и 7°, а максималните – около 9°-10°. Температурата на морската вода е от 6° до 8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от сняг, които след обяд от запад ще спират. Ще духа слаб, в Източна Стара планина - умерен и силен, вятър от северозапад, който по високите части ще се ориентира от север-североизток, но там ще е слаб. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 3°.

През следващите дни ще се задържи облачно и в много райони с валежи. В събота, след временно спиране, в Западна България отново ще започнат валежи от дъжд, в планините над 1300-1400 метра - от сняг. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще бъде слаб, в източните райони - умерен. Температурите ще се понижат още, минималните ще са между минус 3° и 2°, а максималните - между 3° и 8°.

В неделя вятърът от североизток ще се усили и застудяването ще продължи. Валежите ще обхванат цялата страна и ще са предимно от сняг, в югозападните райони - и от дъжд. Значителни по количество ще са отново в Южна България.

В началото на новата седмица температурите ще се понижат още. Най-студено ще е във вторник, когато минималните ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните - около нулата. В понеделник сутринта все още ще превалява сняг, но до обяд в цялата страна валежите ще спрат. Ще се задържи предимно облачно и ветровито. Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от юг. Повече слънчеви часове ще има в планинските райони, а в равнинната част от страната ще бъде предимно облачно и мъгливо.

#прогноза за времето #студено време #новини в Метрото

Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Почина актрисата Катрин О'Хара - майката на Кевин в "Сам вкъщи"
Почина актрисата Катрин О'Хара - майката на Кевин в "Сам...
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
Линдзи Вон: Олимпийската ми мечта не е приключила
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
На места ще превалява дъжд и сняг
Чете се за: 02:52 мин.
Идва седмица с отрицателни максимални температури
Чете се за: 02:35 мин.
Валежи от сняг и сериозно застудяване в следващите дни
Чете се за: 02:07 мин.
Новата седмица идва със съществено застудяване
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.

След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Замърсяване с мазут по ивицата в северната част на варненския плаж Кабакум (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Край на блокадата: Преустановен е протестът на тежкотоварните...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Напрежението САЩ – Иран: Взрив в иранско пристанище,...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Пленумът на БСП реши: Конгрес ще има следващата седмица
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
