Премиера на документалния филм "Мелания"

Със смесени реакции беше посрещнат в САЩ филмът "Мелания". Американският президент Доналд Тръмп определи документалния филм за съпругата си като "страхотен".

На премиерата в центъра за сценични изкуства "Кенеди" във Вашингтон присъстваха членове на семейство Тръмп, както ВИП гости. Лентата струва около 40 милиона долара.

Тя ще се излъчва в стрийминг платформа. Ще има и прожекции в 1600 киносалона в света. Режисьорът Брет Ратнър заяви, че няма да измерва успеха на филма по резултатите в боксофиса.

снимки: БТА