БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиера на документалния филм "Мелания"

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Лентата струва около 40 милиона долара

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Със смесени реакции беше посрещнат в САЩ филмът "Мелания". Американският президент Доналд Тръмп определи документалния филм за съпругата си като "страхотен".

На премиерата в центъра за сценични изкуства "Кенеди" във Вашингтон присъстваха членове на семейство Тръмп, както ВИП гости. Лентата струва около 40 милиона долара.

Тя ще се излъчва в стрийминг платформа. Ще има и прожекции в 1600 киносалона в света. Режисьорът Брет Ратнър заяви, че няма да измерва успеха на филма по резултатите в боксофиса.

снимки: БТА

#Филм "Мелания" #Мелания #Доналд и Мелания Тръмп #документален филм #Мелания Тръмп

Последвайте ни

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
2
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
3
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
4
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
5
Какво време ни очаква през февруари?
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
6
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: САЩ и Канада

Кризата САЩ – Иран: Техеран активизира дипломацията
Кризата САЩ – Иран: Техеран активизира дипломацията
Тръмп обяви, че Путин се е съгласил Русия да не нанася удари в Украйна една седмица Тръмп обяви, че Путин се е съгласил Русия да не нанася удари в Украйна една седмица
Чете се за: 01:22 мин.
Петролна блокада, военни удари или преговори - какво предстои в конфликта САЩ - Иран? Петролна блокада, военни удари или преговори - какво предстои в конфликта САЩ - Иран?
Чете се за: 05:10 мин.
Филм за Мелания Тръмп тръгва по кината Филм за Мелания Тръмп тръгва по кината
Чете се за: 01:15 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка" "Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка"
Чете се за: 04:45 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската "Карлайл Груп" "Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската "Карлайл Груп"
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът в Плевен ще гледа мярката на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Блокадата на границите със Сърбия и Северна Македония е вдигната, трафикът постепенно се възстановява Блокадата на границите със Сърбия и Северна Македония е вдигната, трафикът постепенно се възстановява
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Удар срещу трафика на хора: Как е действала разбитата от ГДБОП група за каналджийство? Удар срещу трафика на хора: Как е действала разбитата от ГДБОП група за каналджийство?
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Енергийно примирие – кога ще настъпи паузата във войната в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Премиера на документалния филм "Мелания"
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Проливни валежи и опасност от наводнения в петък
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ