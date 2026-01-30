Пер-Матиас Хьогмо: Показахме характер, показваме израстване в последните срещи

Норвежкият наставник на Лудогорец говори след победата над Ница с 1:0 класирала отбора във плейофите на Лига Европа. Пер-Матиас Хьогмо вижда истинско израстване в играта на "орлите" в последните мачове и отбеляза точно това в пресконференцията след мача.

"Мисля, че в последните си мачове в Европа играчите показаха страхотни качества и голямо израстване. Щастлив съм, че показваме такива неща. Разбира се, виждам и много неща, които трябва да подобрим. Най-вече при създаването на шансовете и оползотворяването им", каза той.

Според норвежеца отборът му бърза в доста от положенията, което често им прави лоша шега.

"В повечето случаи отиграваме всяко положение прекалено бързо, но този път успяхме да вкараме. Липсата на втори гол ни държа в напрежение до последния момент, но показахме характер и добра тактическа подготвеност", завърши Хьогмо.

