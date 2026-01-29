БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа

Милен Костов
Български футбол
Минимален успех за "орлите" в Разград им гарантира участие в плейофите на турнира.

Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Лудогорец победи Ница с минималното 1:0 в мач от последния 8-и кръг на основната фаза в Лига Европа. По този начин разградчани си осигуриха участие в плейофите на турнира.

Първите два точни удара на стадион "Хювефарма Арена" в Разград бяха на сметката на гостите, но Хендрик Бонман се справи с тях. Вратарят изби в корнер шут извън наказателното поле на Брад-Хамилтън Манцунга.

"Орлите" отговориха с шест точни удара, като трудът им се отплати чак в 42-ата минута, когато откриха резултата. Кайо Видал изведе Петър Станич в наказателното поле и полузащитникът прати топката покрай Йехван Диуф за 1:0.

До края на първото полувреме домакините пропуснаха два отлични шанса, да удвоят преднината си. Ерик Биле и Кайо Видал попаднаха в ситуации, при които бяха сами срещу вратаря, но колебливост в ключовите моменти им попречи да се разпишат. Йехван Диуф улови удара по земя на Кайо Видал, а Ерик Биле дори не стреля.

След почивката двата отбора си размениха по два точни удара, но нов гол не падна. В 78-ата минута Ивайло Чочев имаше добра възможност да се разпише, но стреля в дясната греда.

Хендрик Бонман се поздрави със суха мрежа, като спаси удар на Том Луше в 82-ата минута.

Лудогорец записа историческа първа победа на "Хювефарма Арена"срещу френски отбор. Тимът показа солидно лице у дома в Европа през сезона. В седемте си мача в Разград тимът допусна едва една загуба – 0:2 от Бетис, като в четири от срещите отбеляза поне по три гола. Още преди срещата Ница нямаше шансове за класиране напред.

Лудогорец завърши на 22-ото място в класирането с актив от 10 пункта. Ница остана на 33-ата позиция в подреждането с 3 точки.

#Петър Станич #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ПФК Лудогорец

