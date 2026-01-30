Ивайло Чочев: Това е голямо постижение не само за нас, а и за целия български футбол

Българският халф говори след победата на Лудогорец над Ница с 1:0 в последния кръг от основната фаза на Лига Европа класирала ги към плейофите на турнира.
"Много важна победа срещу отбор от силно първенство. Разбираме, че успяхме да вземем тази победа и да се класираме в следващия кърг за плейофите, което мисля, че е голямо постижение не само за нас, но и за целия български футбол", каза той.
Според българина "орлите" са играли срещу много силни с много възможности, което показва и колко всъщност важно е постижението на българския отбор.
"Радваме се, защото наистина срещахме много трудни отбори, отбори с много добри футболисти, които струват и доста пари. Хареса ми как играхме през цялото време. Успяхме да спечелим достатъчно брой точки и мачове, за да прескочим на първата фаза", коментира още Ивайло Чочев.
