Ивайло Чочев: Това е голямо постижение не само за нас, а и за целия български футбол

Ивайло Чочев коментира победата на Лудогорец над френския Ница с 1:0, класирала отбора на плейофите на Лига Европа.

"Много важна победа срещу отбор от силно първенство. Разбираме, че успяхме да вземем тази победа и да се класираме в следващия кърг за плейофите, което мисля, че е голямо постижение не само за нас, но и за целия български футбол", каза той.



Според българина "орлите" са играли срещу много силни с много възможности, което показва и колко всъщност важно е постижението на българския отбор.

"Радваме се, защото наистина срещахме много трудни отбори, отбори с много добри футболисти, които струват и доста пари. Хареса ми как играхме през цялото време. Успяхме да спечелим достатъчно брой точки и мачове, за да прескочим на първата фаза", коментира още Ивайло Чочев.

