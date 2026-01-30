Петър Станич: Това беше най-важният ми гол досега

Голмайсторът за победата на Лудогорец срещу Ница с 1:0 в последния кръг от основната фаза на Лига Европа, Петър Станич коментира успеха на "орлите" лаконично. Успехът класира шампиона на България за плейофите на турнира.

"Това със сигурност беше най-важният ми гол досега, защото ни гарантира продължаване напред. Победата в този мач за нас беше на всяка цена. Имахме много добри възможности. Не всичко се разви според плана ни, но важното в крайна сметка е, че спечелихме. Това е футболът", каза Станич.