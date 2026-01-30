БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Удар срещу трафика на хора: Как е действала разбитата от ГДБОП група за каналджийство?

У нас
По случая са повдигнати обвинения на седем души

Снимка: ГДБОП
Софийската градска прокуратура и ГДБОП разбиха организирана престъпна група за незаконно превеждане на мигранти през страната срещу заплащане. Схемата е действала от април 2024 година на територията на София, като крайната цел на трафика е била Западна Европа.

"На 27 и 28 беше проведена специализирана полицейска операция, при която бяха задържани 19 лица", съобщи началникът на сектор "Нелегална миграция и трафик на хора" към ГДБОП Мариан Белдев.

Операцията е проведена под надзора на Софийската градска прокуратура и с активното участие на служители на ГДБОП, Столичната дирекция на вътрешните работи, гръцката полиция и "Европол". Действия по разследването са извършени и на територията на Гърция, където са установени двама от участниците в престъпната група.

"Координацията се осъществяваше от Европол, а действията по разследването продължават и в момента", уточни Белдев.

По данни на разследващите групата е действала от април 2024 г. до момента, като основният ѝ метод на работа е включвал транспортиране на мигранти след нелегалното им преминаване на българо-турската граница. Те са били извозвани до София или региона, а впоследствие – към границите на страната в посока Западна Европа.

"След преминаването на границата мигрантите са транспортирани с различни превозни средства, като крайната цел е била излизане от страната", обясни Белдев.

В рамките на операцията са извършени процесуално-следствени действия на шест адреса, при които са иззети мобилни телефони, СИМ-карти и множество документи, имащи отношение към досъдебното производство.

"До момента сме доказали 12 транспорта на мигранти, извършени от тази група с различни автомобили", посочи началникът на сектора.

По случая са повдигнати обвинения на седем лица, като петима от тях са задържани с прокурорско постановление за срок до 72 часа и са настанени в следствения арест. Сред задържаните има и двама организатори на престъпната дейност.

"Двама от задържаните са с роля на организатори в групата. Работата по пълното документиране на престъпната дейност продължава", заяви Белдев.

По отношение на мигрантите е установено, че те са от различни националности, сред които сирийци и афганистанци. Транспортирането е извършвано както с леки, така и с лекотоварни автомобили, с цел да се заблудят правоохранителните органи.

"Използвани са различни типове автомобили, за да се затрудни разкриването на схемата и да се избегнат полицейски проверки", допълни той.

В по-голямата част от случаите мигрантите са преминавали през т. нар. "зелена граница", въпреки засиления контрол и присъствието на служители на "Фронтекс" по българо-турската граница.

"Миграционният натиск е намалял с над 60%, но все още има случаи на незаконно преминаване", посочи още Мариан Белдев.

Разследването по случая продължава, като се работи по установяване на цялата престъпна верига и евентуални съпричастни лица.

Вижте прякото включване на Борислава Алексова

#разбиха канал за трафик на мигранти #каналджийство #задържани за трафик на хора #акция на ГДБОП

