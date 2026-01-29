БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 01:20 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

16 души са задържани в София, Брезник и Търговище при спецоперация на ГДБОП срещу нелегалната миграция (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
16 души са задържани в София, Брезник и Търговище при спецоперация на ГДБОП срещу нелегалната миграция (СНИМКИ)
Снимка: ГДБОП
Слушай новината

Арести на 16 български и чужди граждани при спецоперация срещу нелегалната миграция, съобщиха от ГДБОП.

Акцията е проведена на 27 януари 2026 г. в София, Търговище и община Брезник от ГДБОП, ГДГП и СДВР.

Лидери и участници в организирана престъпна група за каналджийство са задържаните в специализираната операция на МВР, координирана от "Европол" в рамките на регионалната оперативна целева група (OTF ITER), създадена с цел разследване на мрежи за контрабанда на мигранти.

Действия по разследването са извършени и на територията на Гърция по отношение на двама от участниците в престъпната схема. У нас са претърсени 6 жилища и офиси, при които са иззети мобилни телефони и сим карти, електронни устройства, дебитни карти, разписки за извършени преводи, регистрационни талони на автомобили, използвани за трафик на мигранти и други документи, имащи отношение към производството.

Привлечени като обвиняеми са 7 лица за организирана престъпна група, действала от април 2024 г. с користна цел (чл. 321, ал. 3 НК). Две от лицата са установени като ръководители на групата, а останалите – като участници в нея.

С постановления на наблюдаващия прокурор петима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, един е задържан по друго дело и един се издирва.

Разпитани са свидетели, включително пред съдия.

Досъдебното производство се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Снимки: ГДБОП

# ГДБОП # спецоперация #нелегална миграция #каналджийство

Последвайте ни

ТОП 24

Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
1
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
2
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
3
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
4
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
6
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Сигурност и правосъдие

СГС заседава по делото за убийството на Пейо Пеев
СГС заседава по делото за убийството на Пейо Пеев
Пуснаха под гаранция от 10 000 евро обвинен в трафик на наркотици за 4,6 млн. лева Пуснаха под гаранция от 10 000 евро обвинен в трафик на наркотици за 4,6 млн. лева
Чете се за: 02:15 мин.
Явор Серафимов е назначен за заместник главен секретар на МВР Явор Серафимов е назначен за заместник главен секретар на МВР
Чете се за: 01:55 мин.
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа край Телиш
Чете се за: 03:17 мин.
СГС върна на европрокуратурата обвинителния акт срещу Иван Портних СГС върна на европрокуратурата обвинителния акт срещу Иван Портних
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската компания "Карлайл Груп"
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство 1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП с призив за радикална промяна Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП с призив за радикална промяна
Чете се за: 03:37 мин.
Политика
НА ЖИВО: Парламентът разглежда на първо четене промяна в Изборния...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Консултациите за служебен премиер продължават
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Заради аварии: Част от София без парно и топла вода
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Войната в Украйна: Зеленски с критики към Кличко заради енергийната...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ