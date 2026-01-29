16 души са задържани в София, Брезник и Търговище при спецоперация на ГДБОП срещу нелегалната миграция (СНИМКИ)

Арести на 16 български и чужди граждани при спецоперация срещу нелегалната миграция, съобщиха от ГДБОП.

Акцията е проведена на 27 януари 2026 г. в София, Търговище и община Брезник от ГДБОП, ГДГП и СДВР.

Лидери и участници в организирана престъпна група за каналджийство са задържаните в специализираната операция на МВР, координирана от "Европол" в рамките на регионалната оперативна целева група (OTF ITER), създадена с цел разследване на мрежи за контрабанда на мигранти.

Действия по разследването са извършени и на територията на Гърция по отношение на двама от участниците в престъпната схема. У нас са претърсени 6 жилища и офиси, при които са иззети мобилни телефони и сим карти, електронни устройства, дебитни карти, разписки за извършени преводи, регистрационни талони на автомобили, използвани за трафик на мигранти и други документи, имащи отношение към производството.

Привлечени като обвиняеми са 7 лица за организирана престъпна група, действала от април 2024 г. с користна цел (чл. 321, ал. 3 НК). Две от лицата са установени като ръководители на групата, а останалите – като участници в нея.

С постановления на наблюдаващия прокурор петима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, един е задържан по друго дело и един се издирва.

Разпитани са свидетели, включително пред съдия.

Досъдебното производство се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.

Снимки: ГДБОП