ИЗВЕСТИЯ

Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

Антъни Джошуа говори за пръв път след катастрофата в Нигерия (ВИДЕО)

Чете се за: 01:37 мин.
Бокс
Британецът отдаде почит на загиналите и благодари на всички помогнали му в трагичния инцидент.

антъни джошуа вярвам мога нокаутирам нгану
Снимка: БТА
Бившият световен шампион в тежка категория на професионалния бокс Антъни Джошуа отдаде почит на двамата си близки приятели, които загинаха при автомобилна катастрофа в Нигерия през миналия месец, съобщава агенция Reuters.

36-годишният британски боксьор получи леки наранявания при катастрофата, при която загинаха треньорът по силова и кондиционна подготовка Сина Гами и друг от треньорите на Джошуа - Латиф Айоделе.

„Един ден ще дойде и моето време и изобщо не се страхувам. Всъщност е утешително да знам, че имам двама братя от другата страна. Губил съм хора и преди, но не мисля, че съм губил хора по този начин“, каза във видео, публикувано в социалните мрежи, британецът.

Джошуа отказа да бъде емоционален във видеото, макар и да призна, че му е било изключително трудно да се възстанови от шока.

„Трудно е. Наистина е трудно. Но няма да седя тук и да показвам всичките си емоции“, добави още той.

Инцидентът се случи само седмица след като Джошуа нокаутира Джейк Пол в двубой в Маями. Очаква се той да се боксира със сънародника си Тайсън Фюри през тази година, но следващият му мач все още не е обявен.

# Антъни Джошуа

