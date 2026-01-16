БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
Чете се за: 01:42 мин.
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 02:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Антъни Джошуа се завърна към тренировките след трагичната катастрофа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

В края на декември британецът загуби двама от треньорите си, които бяха и негови много близки приятели.

три опции антъни джошуа реваншът усик пропадне
Слушай новината

Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа се завърна в залата за тренировки за пръв път след тежката катастрофа в края на миналия месец, в която загинаха двама от неговите треньори, съобщава ДПА.

36-годишният британец беше ранен при инцидента в Нигерия на 29 декември, когато загинаха наставниците му Сина Гами и Латиф Айоделе, които бяха и негови близки приятели.

В сряда промоутърът Еди Хърн коментира състоянието на британеца, заявявайки, че вярва в неговото завръщане към бокса, след като се възстанови.

„Той ще има нужда да се оправи физически, психически, емоционално и духовно, преди да вземе решение за бъдещето си. Наистина мисля, че ще иска да се върне към бокса, но решението е негово и той ще го вземе, когато дойде правилното време“, коментира Хърн пред „Скай Спортс“.

Малко над две седмици след трагедията Джошуа качи клип в профила си в Снапчат, в който се вижда да прави поредица от различни кондиционни занимания, включително и спаринг с партньор.

„Когато му дойде времето. Той ще вземе решението и ще го чуете лично от него. Това е единственият глас, който трябва да слушате в това отношение и ние ще му дадем време да вземе решението и да се възстанови“, каза още промоутъра.

Свързани статии:

Антъни Джошуа е изписан от болница след катастрофата в Нигерия
Антъни Джошуа е изписан от болница след катастрофата в Нигерия
Бившият световен шампион ще се възстановява у дома.
Чете се за: 02:15 мин.
# Антъни Джошуа #Еди Хърн

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
1
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама са ранени
2
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София, други двама...
Застудяване и валежи и сняг от утре
3
Застудяване и валежи и сняг от утре
Три жени загинаха при пожар в София
4
Три жени загинаха при пожар в София
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
5
Ограбиха възрастни хора след обмяна на 50 000 лева в Кюстендил
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч в пловдивско село
6
Полицейска камера засече лек автомобил, движещ се с близо 120 км/ч...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
3
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
5
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Други спортове

Александра Жекова влиза в екипа на БНТ за Зимните олимпийски игри
Александра Жекова влиза в екипа на БНТ за Зимните олимпийски игри
УС на БФЛА пие решения за въвеждане на нова структура УС на БФЛА пие решения за въвеждане на нова структура
Чете се за: 02:45 мин.
Историческа първа титла за Грузия на европейското по фигурно пързаляне Историческа първа титла за Грузия на европейското по фигурно пързаляне
Чете се за: 01:25 мин.
Марко Семерджиев с второ място на слалома в Поца ди Фаса Марко Семерджиев с второ място на слалома в Поца ди Фаса
Чете се за: 00:50 мин.
Тур дьо Франс 2027 ще стартира в Единбург Тур дьо Франс 2027 ще стартира в Единбург
Чете се за: 03:00 мин.
Даниел Пейков стана Спортист на годината за 2025 година в Ловеч Даниел Пейков стана Спортист на годината за 2025 година в Ловеч
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем процеса за честни и прозрачни избори
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем процеса за...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Три жени загинаха при пожар в София Три жени загинаха при пожар в София
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Очаква се да повдигнат обвинение срещу сина на Атанас Бобоков за притежание на наркотици Очаква се да повдигнат обвинение срещу сина на Атанас Бобоков за притежание на наркотици
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Симеон Дянков: Преходът към еврото върви добре
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Започва процесът срещу мъчителите на животни в Перник
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ