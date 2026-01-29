БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 00:25 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Петролна блокада, военни удари или преговори - какво предстои в конфликта САЩ - Иран?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Запази

Според източници от Белия дом до дни Тръмп ще вземе решение дали Иран да бъде атакуван

петролна блокада военни удари преговори предстои конфликта сащ иран
Снимка: EПА/БГНЕС
Слушай новината

Техеран предупреди, че е готов да отговори на всяка атака, след заканата на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ могат да нанасет удари на Иран. Американската армада вече е във водите на Близкия Изток. А иранската армия днес е получила спешна доставка от 1000 дрона. Петролна блокада, военни удари или преговори - какво предстои в конфликта САЩ - Иран?

След 11-дневно плаване от Южнокитайско море, в Арабско море вече е „Ейбрахам Линкълн“ - самолетоносачът, който Техеран се надяваше да не достига района.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: "Нашите въоръжени сили са готови, с пръст на спусъка, да отговорят мощно и незабавно на всяка агресия срещу нашите земя, небе и море."

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Със самолетоносача в района пристигат 6000-7000 души, които ще подсилят 40 000 американски военни в 11-те бази в района. На борда на „Ейбрахам Линкълн“ има десетки самолети и хеликпотери, включително изтребители F-18 и F-35. Той е съпровождан от три разрушителя, натоварени с ракети „Томахоук“ и боеприпаси за противовъздушна отбрана. През последните дни Съединените щати са изпратили в Близкия изток също изтребители F-15, допълнителни системи за противовъздушна отбрана, както и самолети-цистерни.

Според източници от Белия дом до дни Тръмп ще вземе решение дали Иран да бъде атакуван. Вместо удари, американските военни кораби могат да блокират Ормузкия проток. Сценарият обаче е рисков, защото оттам преминават една трета от световните морски доставки на петрол.

Най-опитимистичният вариант е американските военновъздушни и военноморски сили да нанасят прецизни удари по ирански военни обекти с минимални цивилни жертви. Целта е да се отслаби още повече иранския режим и властта да падне.

Американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че страната може да бъде обхваната от нова вълна от протести.

Марко Рубио, държавен скертар на САЩ: "Режимът е по-слаб от всякога. И основният проблем, пред който сега е изправен, за разлика от предишните протести, е, че няма как да отговорят на основното недоволство на протестиращите, а именно, че икономиката им е в колапс."

Съществува и "венецуелски сценарий", при който режимът в Техеран оцелява, но смекчава политиката си.

Подобен подход обаче ще срещне недоволството на голяма част от иранците.

Съединените щати могат да заложат и на замяна на режима на аятоласите с военни. Засега обаче военните в Иран демонстрират огромна лоялност към управляващите в Техеран. Не е изключено обаче есклацията да разпали още повече конфликта и Иран да отговори на ударите с атаки срещу американските бази в региона.

Вероятен сценарий е също Техеран да отговори като минира Персийския залив и създаде заплаха за световното корабоплаване. Военни анализатори не изключват и вероятността Иран да успее да потопи американски кораб. Възможен сценарий е режимът да бъде свален, но в страната да настъпи хаос.

Все още обаче съществува вероятност за преговори.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Да се ​​надяваме, че Иран бързо ще „седне на масата за преговори“ и ще договори справедлива и равноправна сделка - без ядрени оръжия - такава, която е добра за всички страни. Времето изтича, това е от съществено значение!"

Според източници от Белия дом - условията на Тръмп са: Иран да се откаже от ядрената си програма, да унищощи всички си запаси от обогатен уран и да спре подкрепата си за групировки като Хамас, Хизбула и хутите.

Увеличеното американско военно присъствие в Близкия изток засили димполацията между Иран и съюзниците му. От Кремъл заявиха, че все още има шанс за преговори. Турция обяви готовност да укрепи границата си с Иран в случай на американска атака. Утре в Анкара пристига иранският външен министър, за да обсъди кризата със Съединените щати.

#Доналд Тръмп #Иран #Техеран #конфликт

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
1
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
2
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
3
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
4
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
Консултациите за служебен премиер продължават
5
Консултациите за служебен премиер продължават
Колеги скърбят за д-р Костадинов след фатален инцидент край Телиш
6
Колеги скърбят за д-р Костадинов след фатален инцидент край Телиш

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Близък изток

Ще включи ли ЕС Иранската Революционна гвардия в списъка с терористични организации?
Ще включи ли ЕС Иранската Революционна гвардия в списъка с терористични организации?
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка" "Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка"
Чете се за: 04:45 мин.
Рубио: Режимът в Техеран е по-слаб от всякога Рубио: Режимът в Техеран е по-слаб от всякога
Чете се за: 01:37 мин.
Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва преговори Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва преговори
Чете се за: 01:57 мин.
Нетаняху заплаши Иран Нетаняху заплаши Иран
Чете се за: 00:50 мин.
Предупреждение към Иран: Армадата на САЩ пристигна в Близкия изток Предупреждение към Иран: Армадата на САЩ пристигна в Близкия изток
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
Политика
Отменят грипната епидемия в Бургаска област Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо четене да се ограничат секциите в държави извън ЕС до 20 След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо четене да се ограничат секциите в държави извън ЕС до 20
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер: Омбудсманът няма...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът...
Чете се за: 04:45 мин.
По света
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ