Техеран предупреди, че е готов да отговори на всяка атака, след заканата на американския президент Доналд Тръмп, че САЩ могат да нанасет удари на Иран. Американската армада вече е във водите на Близкия Изток. А иранската армия днес е получила спешна доставка от 1000 дрона. Петролна блокада, военни удари или преговори - какво предстои в конфликта САЩ - Иран?

След 11-дневно плаване от Южнокитайско море, в Арабско море вече е „Ейбрахам Линкълн“ - самолетоносачът, който Техеран се надяваше да не достига района.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: "Нашите въоръжени сили са готови, с пръст на спусъка, да отговорят мощно и незабавно на всяка агресия срещу нашите земя, небе и море."

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Със самолетоносача в района пристигат 6000-7000 души, които ще подсилят 40 000 американски военни в 11-те бази в района. На борда на „Ейбрахам Линкълн“ има десетки самолети и хеликпотери, включително изтребители F-18 и F-35. Той е съпровождан от три разрушителя, натоварени с ракети „Томахоук“ и боеприпаси за противовъздушна отбрана. През последните дни Съединените щати са изпратили в Близкия изток също изтребители F-15, допълнителни системи за противовъздушна отбрана, както и самолети-цистерни.

Според източници от Белия дом до дни Тръмп ще вземе решение дали Иран да бъде атакуван. Вместо удари, американските военни кораби могат да блокират Ормузкия проток. Сценарият обаче е рисков, защото оттам преминават една трета от световните морски доставки на петрол.

Най-опитимистичният вариант е американските военновъздушни и военноморски сили да нанасят прецизни удари по ирански военни обекти с минимални цивилни жертви. Целта е да се отслаби още повече иранския режим и властта да падне.

Американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че страната може да бъде обхваната от нова вълна от протести.

Марко Рубио, държавен скертар на САЩ: "Режимът е по-слаб от всякога. И основният проблем, пред който сега е изправен, за разлика от предишните протести, е, че няма как да отговорят на основното недоволство на протестиращите, а именно, че икономиката им е в колапс."

Съществува и "венецуелски сценарий", при който режимът в Техеран оцелява, но смекчава политиката си.

Подобен подход обаче ще срещне недоволството на голяма част от иранците.

Съединените щати могат да заложат и на замяна на режима на аятоласите с военни. Засега обаче военните в Иран демонстрират огромна лоялност към управляващите в Техеран. Не е изключено обаче есклацията да разпали още повече конфликта и Иран да отговори на ударите с атаки срещу американските бази в региона.

Вероятен сценарий е също Техеран да отговори като минира Персийския залив и създаде заплаха за световното корабоплаване. Военни анализатори не изключват и вероятността Иран да успее да потопи американски кораб. Възможен сценарий е режимът да бъде свален, но в страната да настъпи хаос.

Все още обаче съществува вероятност за преговори.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Да се ​​надяваме, че Иран бързо ще „седне на масата за преговори“ и ще договори справедлива и равноправна сделка - без ядрени оръжия - такава, която е добра за всички страни. Времето изтича, това е от съществено значение!"

Според източници от Белия дом - условията на Тръмп са: Иран да се откаже от ядрената си програма, да унищощи всички си запаси от обогатен уран и да спре подкрепата си за групировки като Хамас, Хизбула и хутите.

Увеличеното американско военно присъствие в Близкия изток засили димполацията между Иран и съюзниците му. От Кремъл заявиха, че все още има шанс за преговори. Турция обяви готовност да укрепи границата си с Иран в случай на американска атака. Утре в Анкара пристига иранският външен министър, за да обсъди кризата със Съединените щати.