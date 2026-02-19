НА ЖИВО: Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание

Служебният министър-председател Андрей Гюров и министрите от служебното правителство положиха клетва пред Народното събрание в присъствието на президента Илияна Йотова.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се“, заявиха служебният премиер и министрите от кабинета "Гюров", след което предадоха клетвените си листи. „ Днес говоря не само на тази зала, говоря на всеки български гражданин, който очаква от държавата не обещания, а отговорност. Декларирам, че лично аз и служебното правителство поемаме отговорност да подготвим и проведем честни избори“, заяви служебният премиер Андрей Гюров пред народните представители.

Пред депутатите той отбеляза, че в момент на вътрешно напрежение в страната не могат да подбират задачите си.

„Поемаме предизвикателството да управляваме страната до излъчване на редовен кабинет. Без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността. Не обещаваме чудеса, реформи за два месеца, исторически завои, но имаме волята да управляваме почтено и отговорно в интерес на българските граждани и държава", заяви Гюров.

Той заяви, че служебното правителство ще подкрепя усилията за траен и справедлив мир в Украйна и навсякъде, където конфликти отнемат човешки животи.

„Декларирам, че ще работим със съюзниците си в Европейския съвет, в НАТО и ООН. България има място сред демократичните държави и ще го отстоява с предвидимост, икономическа стабилност и защитата на демократичния ред. Категорично вярвам, че демокрацията не е лозунг, тя е единственият работещ отговор на кризите, а изборите са единственият легитимен изход“, каза той.

По-рано президентът Илияна Йотова издаде указите, с които назначава новото служебно правителство и ще насрочи изборите за Народно събрание.