Президентът подписа указ за новото служебно правителство
ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Депутатите ще изслушат енергийният министър в оставка Жечо Станков за спирането на шести блок

Политика
Снимка: БТА
В Народното събрание депутатите са предвидили изслушване на министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков.

Очаква се да се включат и изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй" и председателят на Агенцията за ядрено регулиране. Темата е има ли нарушения на нормативната уредба и използва ли се несертифицирано оборудване в атомната централа.

Преди дни централата спря работата на шести блок, за да отстрани дефектно оборудване. От дружеството обясниха, че основната причина за това е трудното получаването на части от Русия, което е наложило търсенето на алтернативни аналози. Вносител на искането за изслушване е "Възраждане".

Пореден случай на “ало измама” - каква е схемата?
Пореден случай на “ало измама” - каква е схемата?
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
Чете се за: 03:32 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.
Следователят Иво Иванов: Фотоалбумът по делото „Сияна“ е наличен и може да бъде предоставен на съда по всяко време Следователят Иво Иванов: Фотоалбумът по делото „Сияна“ е наличен и може да бъде предоставен на съда по всяко време
Чете се за: 01:27 мин.
Станимир Карапетков: Експертизата по делото „Сияна“ е образец за работа Станимир Карапетков: Експертизата по делото „Сияна“ е образец за работа
Чете се за: 01:27 мин.
Бедственото положение в осем села в община Смолян остава в сила Бедственото положение в осем села в община Смолян остава в сила
Чете се за: 00:15 мин.

Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Продължава издирването на тримата рибари, доброволци се включват по брега Продължава издирването на тримата рибари, доброволци се включват по брега
Чете се за: 02:07 мин.
Регионални
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Станимир Карапетков: Експертизата по делото „Сияна“ е образец за работа Станимир Карапетков: Експертизата по делото „Сияна“ е образец за работа
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Следователят Иво Иванов: Фотоалбумът по делото „Сияна“...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Напрежение Техеран-Вашингтон: Тръмп не е взел окончателно решение...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
НА ЖИВО: Депутатите ще изслушат енергийният министър в оставка Жечо...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Войната в Украйна: Медински е разговарял 2 часа с украинската...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
