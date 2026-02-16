БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:20 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:02 мин.

Рубио: Трудно е да се сключи сделка с Иран, но ще се опитаме

Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 02:07 мин.
По света
очакване речта марко рубио мюнхенската конференция сигурността
Слушай новината

Съединените щати и Иран подновяват утре преговорите за ядрената програма на Техеран. В Женева пристигна иранският външен министър Абас Арагчи, който ще участва в разговори с пратениците на Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Арагчи увери, че идва в Швейцария с истински идеи за постигане на справедливо и равнопоставено споразумение. Той първо се срещна с ръководителя на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси за технически дискусии.

Преговорите между САЩ и Ислямската република се водят с посредничеството на Оман, където двете страни подновиха диалога на 6 февруари. Редица страни, сред които и Русия, предложиха да вземат под свой контрол обогатения уран на Техеран.

Междувременно сателитни снимки показват, че най-големият американски самолетоносач - "Джералд Форд", приближава района на Близкия изток. Това е ход, който се тълкува като готовност на Вашингтон да нанесе удари срещу Иран, ако не бъде постигната сделка.

След смъртоносните репресии срещу голямо протестно движение през януари от иранските власти, президентът Доналд Тръмп засили заплахите за военна намеса, като същевременно остави вратата отворена за дипломатическо уреждане.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: „Сключването на сделка с Иран не е лесно, казах го вчера, ще го повторя и днес. Трябва да разберем, че Иран в крайна сметка се управлява от шиитски духовници - радикални шиитски духовници, нали така? Тези хора вземат политически решения въз основа на чиста теология. Така че е трудно да се сключи сделка с Иран, но ще опитаме, това се опитва и президентът".

#Марко Рубио #сделка #Иран #Техеран

