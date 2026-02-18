След преговорите САЩ - Иран диалогът ще продължи

Американския вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че диалогът между САЩ и Иран е бил добър, след като и двете страни са готови да се видят отново.

Според него Вашингтон разполага с множество възможности за въздействие върху Техеран. Ванс отново подчерта, че Съединените щати няма да допуснат Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Техеран отхвърля твърденията, че тайно се опитва да разработи ядрени оръжия и посочва, че има право да използва ядрена енергия за мирни цели.