След преговорите САЩ - Иран диалогът ще продължи

Американския вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че диалогът между САЩ и Иран е бил добър, след като и двете страни са готови да се видят отново.
Според него Вашингтон разполага с множество възможности за въздействие върху Техеран. Ванс отново подчерта, че Съединените щати няма да допуснат Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Техеран отхвърля твърденията, че тайно се опитва да разработи ядрени оръжия и посочва, че има право да използва ядрена енергия за мирни цели.
Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Мисля, че президентът има много възможности. Ние наистина имаме мощна армия. Президентът показва желание да я използва. Той също така има невероятен отбор дипломати. Президентът ползва и него. И това, за което президентът беше много ясен, а аз разговарях със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, е че Съединените щати имат определени червени линии. Основният ни интерес е, че не искаме Иран да има ядрено оръжие."