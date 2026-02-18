БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След преговорите САЩ - Иран диалогът ще продължи

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 01:25 мин.
По света
След преговорите САЩ - Иран диалогът ще продължи
Снимка: АП/БТА
Американския вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че диалогът между САЩ и Иран е бил добър, след като и двете страни са готови да се видят отново.

Според него Вашингтон разполага с множество възможности за въздействие върху Техеран. Ванс отново подчерта, че Съединените щати няма да допуснат Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Техеран отхвърля твърденията, че тайно се опитва да разработи ядрени оръжия и посочва, че има право да използва ядрена енергия за мирни цели.

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ: "Мисля, че президентът има много възможности. Ние наистина имаме мощна армия. Президентът показва желание да я използва. Той също така има невероятен отбор дипломати. Президентът ползва и него. И това, за което президентът беше много ясен, а аз разговарях със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, е че Съединените щати имат определени червени линии. Основният ни интерес е, че не искаме Иран да има ядрено оръжие."

#преговори САЩ-Иран #Джей Ди Ванс #Техеран

